12:08 • 29410 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 29632 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 47290 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 33233 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 54930 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 33072 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 68646 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 100438 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58023 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 204807 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Трамп у телефонній розмові з лукашенком обговорив саміт на Алясці

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів розмову з олександром лукашенком, подякувавши за звільнення 16 в'язнів. Вони також обговорили звільнення ще 1300 ув'язнених та візит путіна до Аляски.

Трамп у телефонній розмові з лукашенком обговорив саміт на Алясці

Президент США Дональд Трамп провів розмову з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенко. Трамп подякував за звільнення політв’язнів, а також обговорили зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Я мав чудову розмову з високоповажним президентом білорусі олександром лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів. Наша розмова була дуже вдалою. Ми обговорили багато тем, зокрема візит президента путіна до Аляски. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом лукашенком у майбутньому

 - написав Трамп.

Доповнення

У червні у білорусі випустили на волю 14 політв'язнів, серед них відомого політичного в’язня Сергія Тихановського. Ця подія сталася на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога. Нагадаємо Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Білорусь
Truth Social
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки