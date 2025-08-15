Трамп у телефонній розмові з лукашенком обговорив саміт на Алясці

Президент США Дональд Трамп провів розмову з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенко. Трамп подякував за звільнення політв’язнів, а також обговорили зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я мав чудову розмову з високоповажним президентом білорусі олександром лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів. Наша розмова була дуже вдалою. Ми обговорили багато тем, зокрема візит президента путіна до Аляски. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом лукашенком у майбутньому