Трамп у телефонній розмові з лукашенком обговорив саміт на Алясці
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів розмову з олександром лукашенком, подякувавши за звільнення 16 в'язнів. Вони також обговорили звільнення ще 1300 ув'язнених та візит путіна до Аляски.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
Я мав чудову розмову з високоповажним президентом білорусі олександром лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів. Наша розмова була дуже вдалою. Ми обговорили багато тем, зокрема візит президента путіна до Аляски. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом лукашенком у майбутньому
Доповнення
У червні у білорусі випустили на волю 14 політв'язнів, серед них відомого політичного в’язня Сергія Тихановського. Ця подія сталася на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога. Нагадаємо Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним.