Трамп в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил саммит на Аляске

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 34837 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 34906 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 55262 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 37417 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 62070 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 35208 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 69861 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 100935 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 58319 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 207844 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
36%
755мм
Популярные новости
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от ГенштабаPhoto15 августа, 05:27 • 52761 просмотра
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 17976 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 91305 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 48758 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 14995 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 55227 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 49719 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 62043 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 92241 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 207833 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джо Байден
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Покровск
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 83434 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 167120 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 115474 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 131839 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 180056 просмотра
Актуальное
Футбол
Поезд
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV

Трамп в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил саммит на Аляске

Киев • УНН

 • 2130 просмотра

Президент США Дональд Трамп провел разговор с Александром Лукашенко, поблагодарив за освобождение 16 заключенных. Они также обсудили освобождение еще 1300 заключенных и визит Путина на Аляску.

Трамп в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил саммит на Аляске

Президент США Дональд Трамп провел разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Трамп поблагодарил за освобождение политзаключенных, а также обсудили встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Я имел прекрасный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень удачным. Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем

 - написал Трамп.

Дополнение

В июне в Беларуси выпустили на свободу 14 политзаключенных, среди них известного политического заключенного Сергея Тихановского. Это событие произошло на фоне визита специального представителя президента США Кита Келлога. Напомним, Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, что на Аляске, где проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Беларусь
Truth Social
Кит Келлог
Дональд Трамп
Соединённые Штаты