Трамп в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил саммит на Аляске
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел разговор с Александром Лукашенко, поблагодарив за освобождение 16 заключенных. Они также обсудили освобождение еще 1300 заключенных и визит Путина на Аляску.
Президент США Дональд Трамп провел разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Трамп поблагодарил за освобождение политзаключенных, а также обсудили встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.
Детали
Я имел прекрасный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень удачным. Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем
Дополнение
В июне в Беларуси выпустили на свободу 14 политзаключенных, среди них известного политического заключенного Сергея Тихановского. Это событие произошло на фоне визита специального представителя президента США Кита Келлога. Напомним, Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, что на Аляске, где проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.