Трамп в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил саммит на Аляске

Президент США Дональд Трамп провел разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Трамп поблагодарил за освобождение политзаключенных, а также обсудили встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Я имел прекрасный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень удачным. Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем