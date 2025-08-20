лукашенко открыто предложил Ирану сотрудничество от продовольствия до оборонных технологий
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил о готовности обсуждать с Ираном любые направления сотрудничества, от поставок продовольствия до военно-технической сферы. Высокий гость из Тегерана Масуд Пезешкиан подчеркнул важность дружественных отношений между странами во время переговоров в узком формате в Минске. Об этом информирует БЕЛТА, пишет УНН.
Детали
20 августа в минске состоялись переговоры правителя беларуси александра лукашенко с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. лукашенко тепло поприветствовал гостя, отметив, что его визит был изначально запланирован на июнь, но из-за непредвиденных обстоятельств был перенесен.
"Это не уменьшило значимость вашего визита. Вы остаетесь нашими друзьями, и мы готовы выполнять все взятые на себя обязательства перед Ираном", – сказал лукашенко.
Он также напомнил о своих предыдущих поездках в Тегеран и встречах с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому он передал самые теплые дружеские пожелания.
Главным месседжем переговоров стало то, что в Беларуси "нет закрытых тем". лукашенко подчеркнул готовность сотрудничать во всех сферах: от обеспечения продовольствием до военно-технического партнерства.
"Нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, все делаем на благо наших народов – белорусского и иранского", – подчеркнул лукашенко.
Визит Президента Ирана в минск должен был состояться еще в июне во время Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета ЕАЭС, где Масуд Пезешкиан должен был выступить в качестве наблюдателя. Однако из-за эскалации военной ситуации в регионе и ударов по ядерной инфраструктуре Ирана визит пришлось перенести. Ранее иранский президент направил видеообращение участникам ЕАЭС.
Напомним
У Лукашенко заявили, что Трамп согласился приехать в минск с семьей.