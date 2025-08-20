$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 16437 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 16999 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 31050 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 117732 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 46051 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 44962 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43930 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173980 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 146139 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127916 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
лукашенко открыто предложил Ирану сотрудничество от продовольствия до оборонных технологий

Киев • УНН

 • 516 просмотра

александр лукашенко заявил о готовности обсуждать с Ираном любые направления сотрудничества, от поставок продовольствия до военно-технической сферы. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул важность дружественных отношений между странами.

лукашенко открыто предложил Ирану сотрудничество от продовольствия до оборонных технологий

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил о готовности обсуждать с Ираном любые направления сотрудничества, от поставок продовольствия до военно-технической сферы. Высокий гость из Тегерана Масуд Пезешкиан подчеркнул важность дружественных отношений между странами во время переговоров в узком формате в Минске. Об этом информирует БЕЛТА, пишет УНН.

Детали

20 августа в минске состоялись переговоры правителя беларуси александра лукашенко с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. лукашенко тепло поприветствовал гостя, отметив, что его визит был изначально запланирован на июнь, но из-за непредвиденных обстоятельств был перенесен.

"Это не уменьшило значимость вашего визита. Вы остаетесь нашими друзьями, и мы готовы выполнять все взятые на себя обязательства перед Ираном", – сказал лукашенко.

Он также напомнил о своих предыдущих поездках в Тегеран и встречах с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому он передал самые теплые дружеские пожелания.

Главным месседжем переговоров стало то, что в Беларуси "нет закрытых тем". лукашенко подчеркнул готовность сотрудничать во всех сферах: от обеспечения продовольствием до военно-технического партнерства.

"Нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, все делаем на благо наших народов – белорусского и иранского", – подчеркнул лукашенко.

Визит Президента Ирана в минск должен был состояться еще в июне во время Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета ЕАЭС, где Масуд Пезешкиан должен был выступить в качестве наблюдателя. Однако из-за эскалации военной ситуации в регионе и ударов по ядерной инфраструктуре Ирана визит пришлось перенести. Ранее иранский президент направил видеообращение участникам ЕАЭС.

Беларусь готова принять встречу Зеленского и Путина20.08.25, 03:02 • 3064 просмотра

Напомним

У Лукашенко заявили, что Трамп согласился приехать в минск с семьей.

Степан Гафтко

Новости Мира
Владимир Путин
Масуд Пезешкиан
Беларусь
Али Хаменеи
Тегеран
Иран