Латвія виділить кошти на закупівлю зброї для України в рамках ініціативи НАТО: названа сума

Латвія виділить щонайменше два мільйони євро на підтримку механізму закупівлі озброєння НАТО для України. Про це заявила прем’єр-міністерка Евіка Сіліня ("Нова Єдність"), інформує УНН з посиланням на видання Liepajniekiem.lv.

Деталі

У вівторок, 12 серпня, після засідання уряду прем’єр-міністерка Евіка Сіліня повідомила, що країна приєднується до нового механізму НАТО (PURL - Priority Ukraine Requirements List) з фінансовим внеском щонайменше 2 мільйони євро.

Обсяг фінансування, який Латвія виділить на цю ініціативу, ще буде уточнений, але він не буде меншим за два мільйони євро - сказала прем'єр-міністерка.

Йдеться про підтримку ініціативи, яка передбачає централізовану закупівлю критично необхідної зброї та військової техніки для Збройних сил України, зокрема систем ППО.

Цей крок узгоджується з закликом президента США Дональда Трампа через НАТО активізувати допомогу Україні, забезпечивши її сучасними оборонними можливостями.

Зазначається, що нова ініціатива НАТО, відома як PURL (Priority Ukraine Request List), передбачає створення спеціального рахунку Альянсу, на який країни-партнери зможуть переказувати кошти для закупівлі американського озброєння.

Минулого тижня Данія, Норвегія та Швеція підтвердили, що профінансують пакет обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів, які будуть закуплені у Сполучених Штатів у рамках нової ініціативи НАТО "Список пріоритетних потреб України" (PURL) - пише видання.

Україна, у свою чергу, формуватиме перелік необхідного озброєння та передаватиме його безпосередньо НАТО, після чого головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерал Алексус Грінкевич оцінюватиме наявність потрібних запасів у США та можливості їх постачання.

Контекст

США та НАТО запровадили механізм PURL для прискорення постачання критично важливого американського озброєння Україні. Ініціатива фінансується європейськими членами Альянсу та Канадою, передбачаючи регулярні пакети допомоги вартістю близько 500 мільйонів доларів кожен.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс обговорили новий інструмент постачання зброї Україні PURL, до якого Латвія готова приєднатися.

