Латвия выделит средства на закупку оружия для Украины в рамках инициативы НАТО: названа сумма

Латвия выделит не менее двух миллионов евро на поддержку механизма закупки вооружения НАТО для Украины. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), информирует УНН со ссылкой на издание Liepajniekiem.lv.

Детали

Во вторник, 12 августа, после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня сообщила, что страна присоединяется к новому механизму НАТО (PURL - Priority Ukraine Requirements List) с финансовым взносом не менее 2 миллионов евро.

Объем финансирования, который Латвия выделит на эту инициативу, еще будет уточнен, но он не будет меньше двух миллионов евро - сказала премьер-министр.

Речь идет о поддержке инициативы, которая предусматривает централизованную закупку критически необходимого оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины, в частности систем ПВО.

Этот шаг согласуется с призывом президента США Дональда Трампа через НАТО активизировать помощь Украине, обеспечив ее современными оборонными возможностями.

Отмечается, что новая инициатива НАТО, известная как PURL (Priority Ukraine Request List), предусматривает создание специального счета Альянса, на который страны-партнеры смогут переводить средства для закупки американского вооружения.

На прошлой неделе Дания, Норвегия и Швеция подтвердили, что профинансируют пакет оборудования и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов, которые будут закуплены у Соединенных Штатов в рамках новой инициативы НАТО "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL) - пишет издание.

Украина, в свою очередь, будет формировать перечень необходимого вооружения и передавать его непосредственно НАТО, после чего главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич будет оценивать наличие нужных запасов в США и возможности их поставки.

Контекст

США и НАТО ввели механизм PURL для ускорения поставок критически важного американского вооружения Украине. Инициатива финансируется европейскими членами Альянса и Канадой, предусматривая регулярные пакеты помощи стоимостью около 500 миллионов долларов каждый.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили новый инструмент поставок оружия Украине PURL, к которому Латвия готова присоединиться.

