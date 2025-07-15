Латвия начала поставки Украине 42 бронеавтомобилей Patria: Зеленский встретился с Силиней

В Киеве Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, чтобы обсудить продолжение оборонной поддержки украинских воинов и евроинтеграционный путь Украины. Кроме того, речь шла о поставках бронеавтомобилей Patria, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за то, что Эвика Силиня вместе со своей командой приехала в Украину именно в День Украинской Государственности.

"Мы действительно рассчитываем на вашу страну и знаем, что Латвия – и страна, и люди – являются большим другом Украины и украинцев", – сказал Президент.

Эвика Силиня заверила в том, что Латвия продолжит поддерживать Украину. По словам Премьер-министра, страна уже начала поставки обещанного во время прошлой встречи лидеров пакета оборонной помощи. В него, в частности, вошли 42 бронеавтомобиля Patria.

"Благодарны за вашу весомую поддержку и передачу обещанных бронеавтомобилей Patria. Это очень хороший сигнал для нашей армии, для наших военных", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также поблагодарил за новый пакет военной поддержки, утвержденный правительством Латвии 1 июля, на сумму 70 млн евро.

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Кроме того, Президент отметил решение выделять 0,25 % ВВП страны на оборонную помощь Украине и со-лидерство Латвии в коалиции дронов.

"Я надеюсь, что вы победите Россию. Мы все вместе. Мы должны это сделать. У нас нет другого выхода. Должны продолжать давить на Путина, чтобы выталкивать его из Украины и из наших домов. Потому что это также серьезно для нас", – отметила Эвика Силиня.

Во время встречи обсудили ситуацию на поле боя, эффективность дронов, обеспечение украинских воинов и механизмы финансирования военной помощи в рамках программы Европейского Союза SAFE (Security Action for Europe).

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Добавим

Лидеры также говорили о том, как практически будет происходить поставка новых пакетов оборонной поддержки от стран – членов НАТО.

Кроме того, речь шла о политической поддержке Украины на пути к членству в ЕС и усилиях, необходимых для открытия шести переговорных кластеров уже в этом году. Владимир Зеленский и Эвика Силиня имеют одинаковое видение: важно делать все для того, чтобы разблокировать переговорный процесс как можно быстрее.

Напомним

Во вторник, 1 июля, Кабинет министров Латвии одобрил передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другой военной техники Вооруженным силам Украины для поддержки борьбы Украины против российской агрессии.