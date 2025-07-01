Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

У вівторок, 1 липня, Кабінет міністрів Латвії схвалив передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки Збройним силам України для підтримки боротьби України проти російської агресії. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Латвії, передає УНН.

Зазначається, що Україна, крім бронетранспортерів Patria, також отримає від Латвії інше військове обладнання.

Найближчим часом ми поставимо Україні перші з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі з агресором