Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
Київ • УНН
Кабінет міністрів Латвії схвалив передачу Збройним силам України 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання. Техніка, вироблена в Латвії, надійде найближчим часом, а Латвія продовжуватиме надавати військову допомогу Україні.
У вівторок, 1 липня, Кабінет міністрів Латвії схвалив передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки Збройним силам України для підтримки боротьби України проти російської агресії. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Латвії, передає УНН.
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Зазначається, що Україна, крім бронетранспортерів Patria, також отримає від Латвії інше військове обладнання.
Найближчим часом ми поставимо Україні перші з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі з агресором
За його словами, цього і наступного року Латвія надасть Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту.
У відомстві звернули увагу, що постачання цих бронетранспортерів в Україну не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.
Нагадаємо
Міноборони Латвії замовило бронетранспортери Patria 6x6 для постачання ЗСУ у 2025 році. Техніку буде вироблено в Латвії в рамках міжнародної програми співпраці з Фінляндією, Швецією та Німеччиною.
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