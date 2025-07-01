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Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Кабінет міністрів Латвії схвалив передачу Збройним силам України 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання. Техніка, вироблена в Латвії, надійде найближчим часом, а Латвія продовжуватиме надавати військову допомогу Україні.

Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

У вівторок, 1 липня, Кабінет міністрів Латвії схвалив передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншої військової техніки Збройним силам України для підтримки боротьби України проти російської агресії. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Латвії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Україна, крім бронетранспортерів Patria, також отримає від Латвії інше військове обладнання.

Найближчим часом ми поставимо Україні перші з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі з агресором

- заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

За його словами, цього і наступного року Латвія надасть Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту.

У відомстві звернули увагу, що постачання цих бронетранспортерів в Україну не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.

Нагадаємо

Міноборони Латвії замовило бронетранспортери Patria 6x6 для постачання ЗСУ у 2025 році. Техніку буде вироблено в Латвії в рамках міжнародної програми співпраці з Фінляндією, Швецією та Німеччиною.

Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї в Україні й країнах Рамштайну01.07.25, 17:58 • 1105 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Латвія
Збройні сили України
Фінляндія
Швеція
Німеччина
Україна
Tesla
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