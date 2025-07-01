Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї в Україні й країнах Рамштайну

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках групи з посилення оборони України - Рамштайн. Про це УНН повідоляє з посилання на пресслужбу Міноборони.

За словами Умєрова, невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності.

Ми маємо безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою. Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном — у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн".

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Усе вироблене на спільних виробництвах озброєння до закінчення війни буде постачатися ЗСУ, наголосив міністр оборони.

І додав, що це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна буде рівноправним партнером та гравцем на світовому оборонному ринку.

Сьогодні Міністерство оборони України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики презентували підприємствам вітчизняного оборонно-промислового комплексу ключові положення чотирьох законопроєктів. Вони стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва.