Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї в Україні й країнах Рамштайну
Київ • УНН
Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами в Україні та країнах-учасницях Рамштайну. Українські виробники зброї отримають спеціальний правовий та податковий режим для масштабування виробництва, а усе вироблене буде постачатися ЗСУ до завершення війни.
Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках групи з посилення оборони України - Рамштайн. Про це УНН повідоляє з посилання на пресслужбу Міноборони.
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За словами Умєрова, невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності.
Ми маємо безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою. Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном — у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн".
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Усе вироблене на спільних виробництвах озброєння до закінчення війни буде постачатися ЗСУ, наголосив міністр оборони.
І додав, що це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна буде рівноправним партнером та гравцем на світовому оборонному ринку.
Сьогодні Міністерство оборони України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики презентували підприємствам вітчизняного оборонно-промислового комплексу ключові положення чотирьох законопроєктів. Вони стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва.
Перше голосування у Верховній Раді щодо цього пакета змін відбудеться поточного місяця.
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