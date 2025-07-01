Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї в Україні й країнах Рамштайну

$41.780.14
48.990.20
ukru
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
15:40 • 3375 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
13:57 • 15995 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
12:51 • 24904 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
11:25 • 67296 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 43997 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 53156 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 133829 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
1 липня, 05:50 • 128118 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 59051 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 115768 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+21°
4м/с
43%
748мм
Популярнi новини
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 87985 перегляди
Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі1 липня, 08:02 • 45558 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 46210 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 39321 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського14:20 • 19979 перегляди
Публікації
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує15:27 • 8603 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 15:10 • 11296 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського14:20 • 21057 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
11:25 • 67305 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО1 липня, 06:15 • 133835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Метте Фредеріксен
Петро Порошенко
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Польща
Азербайджан
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис15:11 • 3868 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом11:17 • 40085 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті10:47 • 46919 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 88671 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 125964 перегляди
Актуальне
Су-27
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї в Україні й країнах Рамштайну

Київ • УНН

 • 281 перегляди

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами в Україні та країнах-учасницях Рамштайну. Українські виробники зброї отримають спеціальний правовий та податковий режим для масштабування виробництва, а усе вироблене буде постачатися ЗСУ до завершення війни.

Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї в Україні й країнах Рамштайну

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках групи з посилення оборони України - Рамштайн. Про це УНН повідоляє з посилання на пресслужбу Міноборони.

Деталі

За словами Умєрова, невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності.

Ми маємо безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою. Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном — у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн".

- сказав Умєров.

Зеленський після зустрічі з главою МЗС Німеччини: одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО30.06.25, 21:25 • 1441 перегляд

Усе вироблене на спільних виробництвах озброєння до закінчення війни буде постачатися ЗСУ, наголосив міністр оборони.

І додав, що це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна буде рівноправним партнером та гравцем на світовому оборонному ринку.

Сьогодні Міністерство оборони України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики презентували підприємствам вітчизняного оборонно-промислового комплексу ключові положення чотирьох законопроєктів. Вони стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва.

- резюмував Умєров.

Перше голосування у Верховній Раді щодо цього пакета змін відбудеться поточного місяця.

Умєров: Україна планує запустити програму Defence City, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами27.06.25, 14:14 • 2107 переглядiв

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №7508, спрямований на оновлення інструментів державно-приватного партнерства (ДПП). Новий закон покликаний зробити цей механізм більш гнучким, швидким і привабливим для бізнесу, зокрема в галузі міжнародної співпраці з виробництва зброї та оборонної техніки. 

Норвегія вироблятиме в Україні надводні дрони23.06.25, 12:40 • 2878 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаНовини Світу
Рустем Умєров
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9