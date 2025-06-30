Зеленський після зустрічі з главою МЗС Німеччини: одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та представниками німецьких оборонних компаній. Обговорено спільне виробництво зброї, сучасних зразків, а також ціль — вийти на системне виробництво ППО, що є стратегічним завданням.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та представниками німецьких оборонних компаній. Обговорили спільне виробництво зброї, сучасних зразків, а також ціль - вийти на системне виробництво ППО. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверенні, передає УНН.
Була сьогодні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній. Ми дуже цінуємо всю надану Німеччиною допомогу, і особливо щодо ППО та підтримання бюджетної стійкості нашої держави. Німеччина – серед глобальних лідерів. Важливо, що впроваджуємо тут, в Україні, виробництво – наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків. Одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО, і це – стратегічне завдання. Зараз також ми чуємо справді сильну політичну позицію Німеччини щодо НАТО для України
Він наголосив, що Німеччина разом із майже всіма країнами Альянсу розглядає шлях України в НАТО як незворотний.
росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, готуємо протидію - Зеленський30.06.25, 21:02 • 243 перегляди
Так чи інакше, нам усім доведеться гарантувати безпеку у Європі сильною та справді дієвою архітектурою безпеки – тим, що за будь-якого сценарію дасть Європі надійний захист. росія не змінює своїх планів і не шукає виходу із цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, і зокрема на території європейських країн. У них такий принцип: росіяни шукають, де вийде. І вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти. Тому… Більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки в Європі
Нагадаємо
Німеччина звернулася до європейських партнерів з проханням переглянути їхні запаси ППО та передати Україні надлишкові системи. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про спільний лист до європейських країн.