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Зеленський після зустрічі з главою МЗС Німеччини: одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та представниками німецьких оборонних компаній. Обговорено спільне виробництво зброї, сучасних зразків, а також ціль — вийти на системне виробництво ППО, що є стратегічним завданням.

Зеленський після зустрічі з главою МЗС Німеччини: одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та представниками німецьких оборонних компаній. Обговорили спільне виробництво зброї, сучасних зразків, а також ціль - вийти на системне виробництво ППО. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверенні, передає УНН.

Була сьогодні зустріч із міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній. Ми дуже цінуємо всю надану Німеччиною допомогу, і особливо щодо ППО та підтримання бюджетної стійкості нашої держави. Німеччина – серед глобальних лідерів. Важливо, що впроваджуємо тут, в Україні, виробництво – наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків. Одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО, і це – стратегічне завдання. Зараз також ми чуємо справді сильну політичну позицію Німеччини щодо НАТО для України 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Німеччина разом із майже всіма країнами Альянсу розглядає шлях України в НАТО як незворотний.

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Так чи інакше, нам усім доведеться гарантувати безпеку у Європі сильною та справді дієвою архітектурою безпеки – тим, що за будь-якого сценарію дасть Європі надійний захист. росія не змінює своїх планів і не шукає виходу із цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, і зокрема на території європейських країн. У них такий принцип: росіяни шукають, де вийде. І вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти. Тому… Більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки в Європі 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Німеччина звернулася до європейських партнерів з проханням переглянути їхні запаси ППО та передати Україні надлишкові системи. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про спільний лист до європейських країн.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаТехнології
НАТО
Німеччина
Володимир Зеленський
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