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Зеленский после встречи с главой МИД Германии: одна из целей – выйти на системное производство ПВО

Киев • УНН

 • 103 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханнесом Вадефулем и представителями немецких оборонных компаний. Обсуждены совместное производство оружия, современных образцов, а также цель — выйти на системное производство ПВО, что является стратегической задачей.

Зеленский после встречи с главой МИД Германии: одна из целей – выйти на системное производство ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем и представителями немецких оборонных компаний. Обсудили совместное производство оружия, современных образцов, а также цель - выйти на системное производство ПВО. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Была сегодня встреча с министром иностранных дел Германии и представителями немецких оборонных компаний. Мы очень ценим всю оказанную Германией помощь, и особенно в отношении ПВО и поддержания бюджетной устойчивости нашего государства. Германия – среди глобальных лидеров. Важно, что внедряем здесь, в Украине, производство – наше совместное производство оружия, современных образцов. Одна из целей – выйти на системное производство ПВО, и это – стратегическая задача. Сейчас также мы слышим действительно сильную политическую позицию Германии относительно НАТО для Украины 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Германия вместе с почти всеми странами Альянса рассматривает путь Украины в НАТО как необратимый.

россия планирует увеличить количество ударов дронов по Украине, готовим противодействие - Зеленский30.06.25, 21:02 • 247 просмотров

Так или иначе, нам всем придется гарантировать безопасность в Европе сильной и действительно действенной архитектурой безопасности – тем, что при любом сценарии даст Европе надежную защиту. Россия не меняет своих планов и не ищет выхода из этой войны. Наоборот, они готовятся к новым операциям, и в частности на территории европейских стран. У них такой принцип: россияне ищут, где получится. И они должны увидеть, что всюду их будет чем останавливать. Поэтому… Больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей совместной архитектуры безопасности в Европе 

- добавил Зеленский.

Напомним

Германия обратилась к европейским партнерам с просьбой пересмотреть их запасы ПВО и передать Украине избыточные системы. Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль объявил о совместном письме к европейским странам.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаТехнологии
НАТО
Германия
Владимир Зеленский
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