Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия в Украине и странах Рамштайна
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами в Украине и странах-участницах Рамштайна. Украинские производители оружия получат специальный правовой и налоговый режим для масштабирования производства, а все произведенное будет поставляться ВСУ до завершения войны.
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами – в Украине и в странах-участницах группы по усилению обороны Украины – Рамштайн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
По словам Умерова, вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности.
«Мы имеем бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военную технику, и возможность испытывать все это непосредственно на поле боя. Речь идет прежде всего о создании новых заводов и производственных площадок – как на территории Украины, так и за рубежом – в странах-участницах Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн».
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Все произведенное на совместных производствах вооружение до окончания войны будет поставляться ВСУ, подчеркнул министр обороны.
И добавил, что это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина будет равноправным партнером и игроком на мировом оборонном рынке.
Сегодня Министерство обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представили предприятиям отечественного оборонно-промышленного комплекса ключевые положения четырех законопроектов. Они касаются изменений в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс и направлены на развитие отрасли и повышение уровня безопасности производства.
Первое голосование в Верховной Раде по этому пакету изменений состоится в текущем месяце.
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Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7508, направленный на обновление инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП). Новый закон призван сделать этот механизм более гибким, быстрым и привлекательным для бизнеса, в частности в области международного сотрудничества по производству оружия и оборонной техники.
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