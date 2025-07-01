Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия в Украине и странах Рамштайна

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами – в Украине и в странах-участницах группы по усилению обороны Украины – Рамштайн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

По словам Умерова, вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности.

«Мы имеем бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военную технику, и возможность испытывать все это непосредственно на поле боя. Речь идет прежде всего о создании новых заводов и производственных площадок – как на территории Украины, так и за рубежом – в странах-участницах Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн». — сказал Умеров.

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Все произведенное на совместных производствах вооружение до окончания войны будет поставляться ВСУ, подчеркнул министр обороны.

И добавил, что это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина будет равноправным партнером и игроком на мировом оборонном рынке.

Сегодня Министерство обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представили предприятиям отечественного оборонно-промышленного комплекса ключевые положения четырех законопроектов. Они касаются изменений в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс и направлены на развитие отрасли и повышение уровня безопасности производства. — резюмировал Умеров.

Первое голосование в Верховной Раде по этому пакету изменений состоится в текущем месяце.

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Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7508, направленный на обновление инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП). Новый закон призван сделать этот механизм более гибким, быстрым и привлекательным для бизнеса, в частности в области международного сотрудничества по производству оружия и оборонной техники.

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