Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия в Украине и странах Рамштайна

$41.780.14
48.990.20
ukru
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
15:40 • 3285 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
13:57 • 15756 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 24718 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
11:25 • 66949 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
1 июля, 10:00 • 43825 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 53084 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 133616 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 128109 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 59045 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115764 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+21°
4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 87993 просмотра
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 45562 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 39327 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 19989 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 10758 просмотра
публикации
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует15:27 • 8401 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию15:10 • 11101 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 20671 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
11:25 • 66949 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 133616 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс15:11 • 3807 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 39833 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 88442 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 125929 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 124461 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия в Украине и странах Рамштайна

Киев • УНН

 • 237 просмотра

Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами в Украине и странах-участницах Рамштайна. Украинские производители оружия получат специальный правовой и налоговый режим для масштабирования производства, а все произведенное будет поставляться ВСУ до завершения войны.

Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия в Украине и странах Рамштайна

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия с международными партнерами – в Украине и в странах-участницах группы по усилению обороны Украины – Рамштайн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

По словам Умерова, вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности.

«Мы имеем бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военную технику, и возможность испытывать все это непосредственно на поле боя. Речь идет прежде всего о создании новых заводов и производственных площадок – как на территории Украины, так и за рубежом – в странах-участницах Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн».

— сказал Умеров.

Зеленский после встречи с главой МИД Германии: одна из целей – выйти на системное производство ПВО30.06.25, 21:25 • 1440 просмотров

Все произведенное на совместных производствах вооружение до окончания войны будет поставляться ВСУ, подчеркнул министр обороны.

И добавил, что это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина будет равноправным партнером и игроком на мировом оборонном рынке.

Сегодня Министерство обороны Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представили предприятиям отечественного оборонно-промышленного комплекса ключевые положения четырех законопроектов. Они касаются изменений в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс и направлены на развитие отрасли и повышение уровня безопасности производства.

— резюмировал Умеров.

Первое голосование в Верховной Раде по этому пакету изменений состоится в текущем месяце.

Умеров: Украина планирует запустить программу Defence City, которая будет регулировать производство оружия совместно с партнерами27.06.25, 14:14 • 2107 просмотров

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7508, направленный на обновление инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП). Новый закон призван сделать этот механизм более гибким, быстрым и привлекательным для бизнеса, в частности в области международного сотрудничества по производству оружия и оборонной техники. 

Норвегия будет производить в Украине надводные дроны23.06.25, 12:40 • 2878 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаНовости Мира
Рустем Умеров
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9