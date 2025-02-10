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Латвія поставить Україні бронетранспортери Patria

Латвія поставить Україні бронетранспортери Patria

Київ • УНН

 • 33003 перегляди

Міноборони Латвії замовило бронетранспортери Patria 6x6 для постачання ЗСУ у 2025 році. Техніку буде вироблено в Латвії в рамках міжнародної програми співпраці з Фінляндією, Швецією та Німеччиною.

Міністерство оборони Латвії замовило бронетранспортери Patria 6x6, які будуть у 2025 році поставлені Збройним силам України. Це не вплине на обсяг і терміни виконання замовлення, розміщеного раніше для потреб Національних збройних сил Латвії, пише портал Delfi, передає УНН.

Бронетранспортери латвійського виробництва будуть поставлені захисникам України протягом цього року. Ми не тільки підтримаємо Україну в боротьбі з окупантами, а й перевіримо використання та стійкість бронетранспортерів у реальних бойових умовах, що дасть змогу НВС зробити корисні висновки,

- зазначив міністр оборони Андріс Спрудс.

У межах програми з міжурядового співробітництва Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини 30 серпня 2021 року Латвія підписала спільну угоду про закупівлю більш ніж 200 бронетранспортерів Patria 6x6.

Також разом із країнами-партнерами Міноборони та НВС продовжили співпрацю в рамках програми Common Armoured Vehicle System, включно з розробкою спільної платформи командування та управління.

Довідка

Patria 6×6 виробляється фінською компанією Patria. Бронетранспортер призначений для перевезення військ, але може бути сконфігурований і для інших цілей. Його можливо адаптувати для різних вимог за допомогою додаткових функцій: системи плавання, лебідки, поліпшеного броньового захисту і різноманітних систем озброєння

Швеція вперше відправила 600 військових до Латвії для охорони кордону з рф18.01.25, 19:44 • 39837 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
latviiaЛатвія
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
finliandiiaФінляндія
shvetsiiaШвеція
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна

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