Швеція вперше відправила 600 військових до Латвії для охорони кордону з рф

Сьогодні 600 шведських солдатів увійшли до Латвії – у першій наземній операції Швеції як союзника. Перекидання підрозділів було проведено морським шляхом в умовах секретності.

Передає УНН із посиланням на Sveriges Television.

Шведський батальйон охоронятиме кордон з росією протягом наступних шести місяців: перша наземна місії у складі НАТО на територію Латвії складається з 600 солдатів.

Перекидання підрозділів було проведено морським шляхом в умовах секретності. Головна мета місії - стримування Росії та запобігання будь-яким діям, які можуть загрожувати територіальній цілісності країн НАТО.

У разі потреби є рішення уряду про те, що до загону можуть бути додані ще 200 осіб.

Ми не будемо сидіти склавши руки, будемо тренувати і тренувати всі рівні батальйону. Коли солдати не тренуються, у таборі є можливості для фізичної підготовки,