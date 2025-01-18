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Швеція вперше відправила 600 військових до Латвії для охорони кордону з рф

Швеція вперше відправила 600 військових до Латвії для охорони кордону з рф

Київ • УНН

 • 39837 перегляди

600 шведських солдатів прибули до Латвії морським шляхом для участі в бригаді НАТО. Підрозділ охоронятиме кордон з росією протягом 6 місяців, з можливістю посилення ще 200 військовими.

Сьогодні 600 шведських солдатів увійшли до Латвії – у першій наземній операції Швеції як союзника. Перекидання підрозділів було проведено морським шляхом в умовах секретності.

Передає УНН із посиланням на Sveriges Television.

Шведський батальйон охоронятиме кордон з росією протягом наступних шести місяців: перша наземна місії у складі НАТО на територію Латвії складається з 600 солдатів. 

Перекидання підрозділів було проведено морським шляхом в умовах секретності. Головна мета місії - стримування Росії та запобігання будь-яким діям, які можуть загрожувати територіальній цілісності країн НАТО.

У разі потреби є рішення уряду про те, що до загону можуть бути додані ще 200 осіб.

Ми не будемо сидіти склавши руки, будемо тренувати і тренувати всі рівні батальйону. Коли солдати не тренуються, у таборі є можливості для фізичної підготовки, 

- каже підполковник Генрік Росдал.

Нагадаємо

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що НАТО є оборонним союзом і не становить загрози для росії. Міністр підкреслила, що вільні народи самі обирають членство в Альянсі.

Швеція планує позбавляти громадянства за шпигунство і загрозу безпеці15.01.25, 22:48 • 24381 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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