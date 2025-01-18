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Швеция впервые отправила 600 военных в Латвию для охраны границы с рф

Швеция впервые отправила 600 военных в Латвию для охраны границы с рф

Киев  •  УНН

 • 10229 просмотра

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600 шведских солдат прибыли в Латвию морским путем для участия в бригаде НАТО. Подразделение будет охранять границу с россией в течение 6 месяцев, с возможностью усиления еще 200 военными.

Сегодня 600 шведских солдат вошли в Латвию - в первой наземной операции Швеции как союзника. Переброска подразделений была проведена морским путем в условиях секретности.

Передает УНН со ссылкой на Sveriges Television.

Шведский батальон будет охранять границу с Россией в течение следующих шести месяцев: первая наземная миссия в составе НАТО на территорию Латвии состоит из 600 солдат. 

Переброска подразделений была проведена морским путем в условиях секретности. Главная цель миссии - сдерживание России и предотвращение любых действий, которые могут угрожать территориальной целостности стран НАТО.

В случае необходимости есть решение правительства о том, что к отряду могут быть добавлены еще 200 человек.

Мы не будем сидеть сложа руки, будем тренировать и тренировать все уровни батальона. Когда солдаты не тренируются, в лагере есть возможности для физической подготовки, 

- говорит подполковник Хенрик Росдал.

Напомним,

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что НАТО является оборонительным союзом и не представляет угрозы для России. Министр подчеркнула, что свободные народы сами выбирают членство в Альянсе.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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