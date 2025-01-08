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Глава МЗС Фінляндії спростувала "загрози" для рф від вступу країни в НАТО

Київ • УНН

 • 25331 перегляди

Еліна Валтонен заявила, що НАТО є оборонним союзом і не становить загрози для росії. Міністр підкреслила, що вільні народи самі обирають членство в Альянсі.

Немає загрози для росії від НАТО, є російський наратив щодо вигаданих "загроз", зокрема Фінляндія не несе ніяких небезпек рф, як член Альянсу. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен під час спільної пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.

"Немає загрози від НАТО, є російський наратив, який давній щодо "загрози" від НАТО, або щодо "загрози" через розширення НАТО. Ми оборонний союз, ми не становимо якоїсь загрози для росії", - сказала Валтонен.

Вона наголосила, що Фінляндія, як член НАТО не становить загрози.

"Наша країна Фінляндія, як член НАТО не становить загрози. НАТО не розширюється силоміць, вільні народи, демократичні нації обирають членство. Так сталося в Швеції, Фінляндії й колись так станеться найближчим часом з Україною ми сподіваємося, якщо український народ й надалі підтримуватиме цей вибір. Це не загроза нічиїй безпеці, це просто те, що ми бачимо у вільних суспільствах", - зазначила Валтонен.

Міноборони Фінляндії визнало рф значною загрозою для безпеки 19.12.24, 18:30 • 21337 переглядiв

Доповнення

Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з тим, що Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву новообраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО та заявив, що росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматумів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
finliandiiaФінляндія
shvetsiiaШвеція
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраїна

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