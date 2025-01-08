Глава МИД Финляндии опровергла "угрозы" для рф от вступления страны в НАТО
Киев • УНН
Элина Валтонен заявила, что НАТО является оборонительным союзом и не представляет угрозы для россии. Министр подчеркнула, что свободные народы сами выбирают членство в Альянсе.
Нет угрозы для россии от НАТО, есть российский нарратив о вымышленных "угрозах", в частности Финляндия не несет никаких опасностей для рф, как член Альянса. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.
"Нет угрозы от НАТО, есть российский нарратив, который давний относительно "угрозы" от НАТО, или относительно "угрозы" из-за расширения НАТО. Мы оборонительный союз, мы не представляем какой-то угрозы для россии", - сказала Валтонен.
Она подчеркнула, что Финляндия, как член НАТО не представляет угрозы.
"Наша страна Финляндия, как член НАТО не представляет угрозы. НАТО не расширяется силой, свободные народы, демократические нации выбирают членство. Так произошло в Швеции, Финляндии и когда-то так произойдет в ближайшее время с Украиной, мы надеемся, если украинский народ и в дальнейшем будет поддерживать этот выбор. Это не угроза ничьей безопасности, это просто то, что мы видим в свободных обществах", - отметила Валтонен.
Минобороны Финляндии признало рф значительной угрозой для безопасности19 дек. 2024, 16:30 • 21041 просмотр
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