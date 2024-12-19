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Минобороны Финляндии признало рф значительной угрозой для безопасности

Минобороны Финляндии признало рф значительной угрозой для безопасности

Киев  •  УНН

 • 7994 просмотра

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Финляндия усиливает обороноспособность из-за угрозы со стороны России и ее конфронтации с Западом. Страна модернизирует вооруженные силы и интегрируется в структуры НАТО для противостояния долгосрочным угрозам.

Финляндия усиливает обороноспособность из-за угрозы со стороны россии, которая перешла к длительной конфронтации с Западом. В новом Оборонном докладе отмечается необходимость укрепления национальной обороны, модернизации ВВС и ВМС, а также интеграции сил НАТО, передает УНН со ссылкой на Минобороны Финляндии.

В оборонном докладе говорится, что россия перешла к более открытой, непредсказуемой и длительной конфронтации с Западом. Она и в дальнейшем будет представлять долгосрочную угрозу безопасности как Европы, так и Финляндии. 

Учитывая расположение Финляндии на внешней границе НАТО, страна должна заботиться о собственной обороноспособности как член Альянса. Также важно, чтобы силы и средства сдерживания и обороны НАТО отвечали современным вызовам в сфере безопасности.

"Мы будем укреплять способность Финляндии противостоять влияниям широкого спектра, противостоять военному давлению и вести борьбу с потенциальными широкомасштабными войнами, которые могут затянуться на долгие годы. Мы будем реформировать национальную оборону, а также выводить на финишную прямую крупные текущие проекты в наших ВВС и ВМС. Мы создадим условия для внедрения коллективной обороны Альянса в Финляндии. Военная служба, большой резерв и сильная воля к защите нации будут оставаться фундаментом, на котором строится оборона Финляндии. Финский принцип тотальной обороны означает, что наша оборона опирается на мощную поддержку общества", - сказал министр обороны Хеккянен.

Напомним 

Финляндия одобрила новый пакет оборонной помощи Украине стоимостью 25 млн евро. В нем, в частности, зимнее снаряжение для украинских военнослужащих. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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