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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция планирует лишать гражданства за шпионаж и угрозу безопасности

Швеция планирует лишать гражданства за шпионаж и угрозу безопасности

Киев  •  УНН

 • 2641 просмотра

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Швеция готовит конституционные изменения для лишения гражданства за шпионаж и угрозу безопасности государства. Изменения коснутся лиц с двойным гражданством и тех, кто получил его мошенническим путем.

В Швеция готовят изменения в свою конституцию, чтобы иметь возможность аннулировать паспорта некоторых категорий граждан. В частности за шпионаж и угрозу для государства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что если будет принят закон, то могут лишить шведского гражданства тех, кто получил его мошенническим путем (подача ложной информации и взятка) или осужден за шпионаж или измену (касается лиц с двойным гражданством).

Швеция имеет дело с тремя параллельными и очень серьезными угрозами нашей внутренней безопасности. Насильственный экстремизм, государственные субъекты, действующие враждебно по отношению к Швеции, а также системная и организованная преступность,

- заявил министр юстиции Гуннар Штроммер.

Отметим, сейчас в Швеции действует правительство меньшинства из крайне правых и демократов, которые выступают против миграции. В 2024 году Стокгольм выдал наименьшее количество видов на жительство за всю историю.

Чтобы изменить конституцию, предложения должны заручиться поддержкой простого большинства в парламенте, пройти всеобщее голосование, а затем второе чтение в Риксдаге.

Около 20% из 10,5 млн граждан Швеции родились за границей. Ранее на этой неделе правительство предложило увеличить срок, после которого иммигрант может претендовать на гражданство, с 5 до 8 лет.

Напомним

Норвегия признала 14 областей Украины безопасными, включая западные и центральные регионы. Украинцы из этих областей не смогут получить коллективную защиту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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