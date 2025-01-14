Норвегія не надаватиме притулок українцям з 14 "безпечних" областей: яких саме

Уряд Норвегії 13 січня визнав ще низку областей України безпечними. Тому люди, які там проживають, не зможуть більше отримати колективний захист у Норвегії. Про це повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI), пише УНН.

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Відтепер Норвегія вважає безпечними Черкаську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську (область, не місто), Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Вінницьку, Волинську, Закарпатську та Житомирську області.

Якщо людина, яка подає заявку на захист у Норвегії, проживала в "безпечній" області, то заявку розглянуть в індивідуальному порядку. Критерії для отримання індивідуального захисту у Норвегії набагато суворіші, ніж для колективного захисту, - йдеться у повідомленні.



Також до уваги буде прийматися те, чи може українська влада надати людині захист. Норвезька влада буде визначати, чи є в Україні області, які вважаються безпечними та придатними для перебування людини, незалежно від того, чи проживала ця людина раніше в цих областях.

Зазначається, що зміна стосується лише тих, хто звернувся за захистом із 28 вересня 2024 року та не отримав відповіді на свою заяву до 13 січня. Вона також стосується тих, хто звернеться за захистом після 13 січня 2025 року.

Нагадаємо

Міністр оборони України Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Грамом. Норвегія надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 млрд євро у 2025 році, що стане найбільшою в історії країни.