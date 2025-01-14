Норвегия не будет предоставлять убежище украинцам из 14 "безопасных" областей: каких именно

Правительство Норвегии 13 января признало еще ряд областей Украины безопасными. Поэтому люди, которые там проживают, не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии. Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), пишет УНН.

Детали

Отныне Норвегия считает безопасными Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Кировоградскую, Киевскую (область, не город), Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую области.

Если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии намного строже, чем для коллективной защиты, - говорится в сообщении.



Также во внимание будет приниматься то, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Норвежские власти будут определять, есть ли в Украине области, которые считаются безопасными и пригодными для пребывания человека, независимо от того, проживал ли этот человек ранее в этих областях.

Отмечается, что изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. Оно также касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.

Напомним

Министр обороны Украины Умеров провел встречу с норвежским коллегой Грамом. Норвегия предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 млрд евро в 2025 году, что станет крупнейшей в истории страны.