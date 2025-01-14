Норвегия не будет предоставлять убежище украинцам из 14 "безопасных" областей: каких именно

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 60722 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 107572 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 101390 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 140214 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 128829 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 131576 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 232224 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 287885 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226459 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284082 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Это невозможно": Фицо отказался ехать в Киев

«Это невозможно": Фицо отказался ехать в Киев

14 января, 11:06 • 44942 просмотра
В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

14 января, 11:23 • 89649 просмотра
Кабмин утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет

Кабмин утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет

14 января, 12:19 • 42675 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 90191 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

15:10 • 75264 просмотра
публикации
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

15:10 • 75264 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 90191 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 107572 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 120571 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 124355 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 114663 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 106743 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 112857 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 110132 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 111423 просмотра
Актуальное
Норвегия не будет предоставлять убежище украинцам из 14 "безопасных" областей: каких именно

Норвегия не будет предоставлять убежище украинцам из 14 "безопасных" областей: каких именно

Киев  •  УНН

 • 1093 просмотра

Read in English

Норвегия признала 14 областей Украины безопасными, включая западные и центральные регионы. Украинцы из этих областей не смогут получить коллективную защиту.

Правительство Норвегии 13 января признало еще ряд областей Украины безопасными. Поэтому люди, которые там проживают, не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии. Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), пишет УНН.

Детали

Отныне Норвегия считает безопасными Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Кировоградскую, Киевскую (область, не город), Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую области.

Если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии намного строже, чем для коллективной защиты,

- говорится в сообщении.

Также во внимание будет приниматься то, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Норвежские власти будут определять, есть ли в Украине области, которые считаются безопасными и пригодными для пребывания человека, независимо от того, проживал ли этот человек ранее в этих областях.

Отмечается, что изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января.  Оно также касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.

Напомним

Министр обороны Украины Умеров провел встречу с норвежским коллегой Грамом. Норвегия предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 млрд евро в 2025 году, что станет крупнейшей в истории страны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНаши за границей
norvegiyaНорвегия
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы