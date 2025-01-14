Норвегия не будет предоставлять убежище украинцам из 14 "безопасных" областей: каких именно
Киев • УНН
Норвегия признала 14 областей Украины безопасными, включая западные и центральные регионы. Украинцы из этих областей не смогут получить коллективную защиту.
Правительство Норвегии 13 января признало еще ряд областей Украины безопасными. Поэтому люди, которые там проживают, не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии. Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), пишет УНН.
Детали
Отныне Норвегия считает безопасными Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Кировоградскую, Киевскую (область, не город), Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую области.
Если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии намного строже, чем для коллективной защиты,
Также во внимание будет приниматься то, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Норвежские власти будут определять, есть ли в Украине области, которые считаются безопасными и пригодными для пребывания человека, независимо от того, проживал ли этот человек ранее в этих областях.
Отмечается, что изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. Оно также касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.
Напомним
Министр обороны Украины Умеров провел встречу с норвежским коллегой Грамом. Норвегия предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 млрд евро в 2025 году, что станет крупнейшей в истории страны.