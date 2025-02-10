Латвия поставит Украине бронетранспортеры Patria

Министерство обороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6, которые будут в 2025 году поставлены Вооруженным силам Украины. Это не повлияет на объем и сроки выполнения заказа, размещенного ранее для нужд Национальных вооруженных сил Латвии, пишет портал Delfi, передает УНН.

Бронетранспортеры латвийского производства будут поставлены защитникам Украины в течение этого года. Мы не только поддержим Украину в борьбе с оккупантами, но и проверим использование и устойчивость бронетранспортеров в реальных боевых условиях, что позволит НВС сделать полезные выводы, - отметил министр обороны Андрис Спрудс.

В рамках программы по межправительственному сотрудничеству Финляндии, Латвии, Швеции и Германии 30 августа 2021 года Латвия подписала общее соглашение о закупке более чем 200 бронетранспортеров Patria 6x6.

Также вместе со странами-партнерами Минобороны и НВС продолжили сотрудничество в рамках программы Common Armoured Vehicle System, включая разработку совместной платформы командования и управления.

Справка

Patria 6×6 производится финской компанией Patria. Бронетранспортер предназначен для перевозки войск, но может быть сконфигурирован и для других целей. Его возможно адаптировать для различных требований с помощью дополнительных функций: системы плавания, лебедки, улучшенной броневой защиты и разнообразных систем вооружени

Швеция впервые отправила 600 военных в Латвию для охраны границы с рф