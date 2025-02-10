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Латвия поставит Украине бронетранспортеры Patria

Латвия поставит Украине бронетранспортеры Patria

Киев  •  УНН

 • 1534 просмотра

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Минобороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставки ВСУ в 2025 году. Техника будет произведена в Латвии в рамках международной программы сотрудничества с Финляндией, Швецией и Германией.

Министерство обороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6, которые будут в 2025 году поставлены Вооруженным силам Украины. Это не повлияет на объем и сроки выполнения заказа, размещенного ранее для нужд Национальных вооруженных сил Латвии, пишет портал Delfi, передает УНН.

Бронетранспортеры латвийского производства будут поставлены защитникам Украины в течение этого года. Мы не только поддержим Украину в борьбе с оккупантами, но и проверим использование и устойчивость бронетранспортеров в реальных боевых условиях, что позволит НВС сделать полезные выводы,

- отметил министр обороны Андрис Спрудс.

В рамках программы по межправительственному сотрудничеству Финляндии, Латвии, Швеции и Германии 30 августа 2021 года Латвия подписала общее соглашение о закупке более чем 200 бронетранспортеров Patria 6x6.

Также вместе со странами-партнерами Минобороны и НВС продолжили сотрудничество в рамках программы Common Armoured Vehicle System, включая разработку совместной платформы командования и управления.

Справка

Patria 6×6 производится финской компанией Patria. Бронетранспортер предназначен для перевозки войск, но может быть сконфигурирован и для других целей. Его возможно адаптировать для различных требований с помощью дополнительных функций: системы плавания, лебедки, улучшенной броневой защиты и разнообразных систем вооружени

Швеция впервые отправила 600 военных в Латвию для охраны границы с рф18.01.2025, 19:44 • 39613 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
latviyaЛатвия
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
finlyandiyaФинляндия
shvetsiyaШвеция
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

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