Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria

Во вторник, 1 июля, Кабинет министров Латвии одобрил передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другой военной техники Вооруженным силам Украины для поддержки борьбы Украины против российской агрессии. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Латвии, передает УНН.

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Отмечается, что Украина, помимо бронетранспортеров Patria, также получит от Латвии другое военное оборудование.

В ближайшее время мы поставим Украине первые из 42 бронетранспортеров Patria, произведенных в Латвии. Я убежден, что наши бронетранспортеры Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе с агрессором - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, в этом и следующем году Латвия предоставит Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта.

В ведомстве обратили внимание, что поставка этих бронетранспортеров в Украину не повлияет на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил.

Напомним

Минобороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставки ВСУ в 2025 году. Техника будет произведена в Латвии в рамках международной программы сотрудничества с Финляндией, Швецией и Германией.

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