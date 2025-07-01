Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria
Киев • УНН
Кабинет министров Латвии одобрил передачу Вооруженным силам Украины 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования. Техника, произведенная в Латвии, поступит в ближайшее время, а Латвия будет продолжать оказывать военную помощь Украине.
Во вторник, 1 июля, Кабинет министров Латвии одобрил передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другой военной техники Вооруженным силам Украины для поддержки борьбы Украины против российской агрессии. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Латвии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Украина, помимо бронетранспортеров Patria, также получит от Латвии другое военное оборудование.
В ближайшее время мы поставим Украине первые из 42 бронетранспортеров Patria, произведенных в Латвии. Я убежден, что наши бронетранспортеры Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе с агрессором
По его словам, в этом и следующем году Латвия предоставит Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта.
В ведомстве обратили внимание, что поставка этих бронетранспортеров в Украину не повлияет на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил.
Напомним
Минобороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставки ВСУ в 2025 году. Техника будет произведена в Латвии в рамках международной программы сотрудничества с Финляндией, Швецией и Германией.
Умеров объявил о запуске программы совместного производства оружия в Украине и странах Рамштайна01.07.25, 17:58 • 1076 просмотров