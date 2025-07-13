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Командующий вооруженными силами Латвии посетил Украину и побывал в восточной операционной зоне

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Командующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс совершил рабочий визит в Украину, ознакомившись с ситуацией на восточном фронте. Он встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обсудив оперативную обстановку и присоединение Латвии к "Коалиции желающих".

Командующий вооруженными силами Латвии посетил Украину и побывал в восточной операционной зоне

В рамках рабочего визита Каспарс Пуданс провел встречу с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским - было обсуждено присоединение Латвии к "Коалиции желающих".

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Главнокомандующего ВСУ.

Детали

Руководитель вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс посетил Украину с рабочим визитом, ознакомившись с ситуацией в восточной операционной зоне фронта, где ведутся активные боевые действия. В рамках визита латвийский высокопоставленный чиновник провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Украины, генералом Александром Сырским.

Был рад приветствовать в Украине командующего Национальными Вооруженными силами Латвийской Республики генерал-майора Каспарса Пуданса, который посетил Украину с рабочим визитом и побывал, в частности, и в восточной операционной зоне наших войск.

- сообщил Сырский.

Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте российско-украинской войны.

Были очерчены запросы Вооруженных Сил Украины относительно дальнейшей поддержки партнерами по НАТО.

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Выразил благодарность генерал-майору Каспарсу Пудансу, правительству и всему латвийскому народу за стойкую политическую поддержку Украины, предоставленные нам вооружения, военную технику, боеприпасы и оборудование, - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Особенно ценим присоединение Латвии к "Коалиции желающих" для реализации инициативы по вероятному развертыванию в Украине многонациональных сил для безусловного гарантирования безопасности нашей страны.

- подчеркнул Сырский.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Латвия
НАТО
Александр Сырский
Украина
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