Командувач збройних сил Латвії відвідав Україну та побував у східній операційній зоні
Київ • УНН
Командувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс здійснив робочий візит до України, ознайомившись із ситуацією на східному фронті. Він зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, обговоривши оперативну обстановку та приєднання Латвії до "Коаліції охочих".
У рамках робочого візиту Каспарс Пуданс провів зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським - було обговорено приєднання Латвії до "Коаліції охочих".
Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Головнокомандувача ЗСУ.
Деталі
Керівник збройних сил Латвії Каспарс Пуданс відвідав Україну з робочим візитом, ознайомившись із ситуацією у східній операційній зоні фронту, де ведуться активні бойові дії. У рамках візиту латвійський високопосадовець провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил України, генералом Олександром Сирським.
Був радий вітати в Україні командувача Національних Збройних сил Латвійської Республіки генерал-майора Каспарса Пуданса, який відвідав Україну з робочим візитом та побував, зокрема, і в східній операційній зоні наших військ.
Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті російсько-української війни.
Було окреслено запити Збройних Сил України щодо подальшої підтримки партнерами по НАТО.
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Висловив вдячність генерал-майору Каспарсу Пудансу, уряду та всьому латвійському народові за стійку політичну підтримку України, надані нам озброєння, військову техніку, боєприпаси та обладнання, - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Особливо цінуємо приєднання Латвії до "Коаліції охочих" для реалізації ініціативи щодо ймовірного розгортання в Україні багатонаціональних сил для безумовного гарантування безпеки нашої країни.
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