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Командувач збройних сил Латвії відвідав Україну та побував у східній операційній зоні

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Командувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс здійснив робочий візит до України, ознайомившись із ситуацією на східному фронті. Він зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, обговоривши оперативну обстановку та приєднання Латвії до "Коаліції охочих".

Командувач збройних сил Латвії відвідав Україну та побував у східній операційній зоні

У рамках робочого візиту Каспарс Пуданс провів зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським - було обговорено приєднання Латвії до "Коаліції охочих".

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Головнокомандувача ЗСУ.

Деталі

Керівник збройних сил Латвії Каспарс Пуданс відвідав Україну з робочим візитом, ознайомившись із ситуацією у східній операційній зоні фронту, де ведуться активні бойові дії. У рамках візиту латвійський високопосадовець провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил України, генералом Олександром Сирським.

Був радий вітати в Україні командувача Національних Збройних сил Латвійської Республіки генерал-майора Каспарса Пуданса, який відвідав Україну з робочим візитом та побував, зокрема, і в східній операційній зоні наших військ.

- повідомив Сирський.

Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті російсько-української війни. 

Було окреслено запити Збройних Сил України щодо подальшої підтримки партнерами по НАТО.

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Висловив вдячність генерал-майору Каспарсу Пудансу, уряду та всьому латвійському народові за стійку політичну підтримку України, надані нам озброєння, військову техніку, боєприпаси та обладнання, - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Особливо цінуємо приєднання Латвії до "Коаліції охочих" для реалізації ініціативи щодо ймовірного розгортання в Україні багатонаціональних сил для безумовного гарантування безпеки нашої країни.

- наголосив Сирський. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Олександр Сирський
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