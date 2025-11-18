Китайська компанія викупила страховика агентів ФБР та ЦРУ, отримавши доступ до їхніх даних - BBC

Страхова компанія Wright USA, що спеціалізувалася на продажу страхування відповідальності агентам ФБР і ЦРУ, була викуплена Fosun Group, приватною компанією, яка може мати тісні зв'язки з керівництвом Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Про купівлю страхової компанії вперше повідомлялось в 2015-2016 роках: Wright USA мала доступ до особистих даних багатьох агентів секретних служб і співробітників розвідки США. Про це повідомляв Джефф Стейн, досвідчений журналіст, який висвітлює діяльність розвідувальних служб США.

Однак продаж даної компанії не є поодиноким випадком: китайські державні кошти надходять до багатих країн, скуповуючи активи в США, Європі, на Близькому Сході та в Австралії.

За останні два десятиліття Китай став найбільшим іноземним інвестором у світі, що дає йому можливість домінувати в чутливих галузях, секретних сферах та ключових технологіях. Пекін вважає деталі своїх витрат за кордоном (скільки грошей він витрачає і куди вони витрачаються) державною таємницею