Китайська компанія викупила страховика агентів ФБР та ЦРУ, отримавши доступ до їхніх даних - BBC
Київ • УНН
Страхова компанія Wright USA, що страхувала агентів ФБР і ЦРУ, була викуплена китайською Fosun Group. Це дало їй доступ до особистих даних співробітників секретних служб США.
Страхова компанія Wright USA, що спеціалізувалася на продажу страхування відповідальності агентам ФБР і ЦРУ, була викуплена Fosun Group, приватною компанією, яка може мати тісні зв'язки з керівництвом Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Про купівлю страхової компанії вперше повідомлялось в 2015-2016 роках: Wright USA мала доступ до особистих даних багатьох агентів секретних служб і співробітників розвідки США. Про це повідомляв Джефф Стейн, досвідчений журналіст, який висвітлює діяльність розвідувальних служб США.
Однак продаж даної компанії не є поодиноким випадком: китайські державні кошти надходять до багатих країн, скуповуючи активи в США, Європі, на Близькому Сході та в Австралії.
За останні два десятиліття Китай став найбільшим іноземним інвестором у світі, що дає йому можливість домінувати в чутливих галузях, секретних сферах та ключових технологіях. Пекін вважає деталі своїх витрат за кордоном (скільки грошей він витрачає і куди вони витрачаються) державною таємницею
Стаття Джеффа Стейна була опублікована в журналі Newsweek. У Вашингтоні відреагували швидко: було розпочато розслідування відділом Міністерства фінансів США, який контролює інвестиції, Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS). Незабаром компанія була знову продана назад американцям, зазначає BBC.
Нагадаємо
