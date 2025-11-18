$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 15388 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 15893 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 15143 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15982 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
07:11 • 26162 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Ексклюзив
06:00 • 28879 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про "тиск на бізнес" розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 18063 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18291 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33748 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47277 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Китайська компанія викупила страховика агентів ФБР та ЦРУ, отримавши доступ до їхніх даних - BBC

Київ • УНН

 • 3354 перегляди

Страхова компанія Wright USA, що страхувала агентів ФБР і ЦРУ, була викуплена китайською Fosun Group. Це дало їй доступ до особистих даних співробітників секретних служб США.

Китайська компанія викупила страховика агентів ФБР та ЦРУ, отримавши доступ до їхніх даних - BBC

Страхова компанія Wright USA, що спеціалізувалася на продажу страхування відповідальності агентам ФБР і ЦРУ, була викуплена Fosun Group, приватною компанією, яка може мати тісні зв'язки з керівництвом Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Про купівлю страхової компанії вперше повідомлялось в 2015-2016 роках: Wright USA мала доступ до особистих даних багатьох агентів секретних служб і співробітників розвідки США. Про це повідомляв Джефф Стейн, досвідчений журналіст, який висвітлює діяльність розвідувальних служб США.

Однак продаж даної компанії не є поодиноким випадком: китайські державні кошти надходять до багатих країн, скуповуючи активи в США, Європі, на Близькому Сході та в Австралії.

За останні два десятиліття Китай став найбільшим іноземним інвестором у світі, що дає йому можливість домінувати в чутливих галузях, секретних сферах та ключових технологіях. Пекін вважає деталі своїх витрат за кордоном (скільки грошей він витрачає і куди вони витрачаються) державною таємницею

- йдеться в публікації.

Стаття Джеффа Стейна була опублікована в журналі Newsweek. У Вашингтоні відреагували швидко: було розпочато розслідування відділом Міністерства фінансів США, який контролює інвестиції, Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS). Незабаром компанія була знову продана назад американцям, зазначає BBC.

Нагадаємо

Китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує імпорт російської нафти. Це робиться з метою компенсувати зрив поставок після введення Великою Британією санкцій щодо заводу через закупівлю російської нафти.

Євген Устименко

