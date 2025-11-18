Китайская компания выкупила страховщика агентов ФБР и ЦРУ, получив доступ к их данным - BBC

Страховая компания Wright USA, специализировавшаяся на продаже страхования ответственности агентам ФБР и ЦРУ, была выкуплена Fosun Group, частной компанией, которая может иметь тесные связи с руководством Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

О покупке страховой компании впервые сообщалось в 2015-2016 годах: Wright USA имела доступ к личным данным многих агентов секретных служб и сотрудников разведки США. Об этом сообщал Джефф Стейн, опытный журналист, освещающий деятельность разведывательных служб США.

Однако продажа данной компании не является единичным случаем: китайские государственные средства поступают в богатые страны, скупая активы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии.

За последние два десятилетия Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в мире, что дает ему возможность доминировать в чувствительных отраслях, секретных сферах и ключевых технологиях. Пекин считает детали своих расходов за рубежом (сколько денег он тратит и куда они тратятся) государственной тайной - говорится в публикации.

Статья Джеффа Стейна была опубликована в журнале Newsweek. В Вашингтоне отреагировали быстро: было начато расследование отделом Министерства финансов США, который контролирует инвестиции, Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Вскоре компания была снова продана обратно американцам, отмечает BBC.

