Ексклюзив
10:22 • 1436 перегляди
Київський апеляційний суд підтвердив довічне для вбивці 10-річної дівчинки

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Київський апеляційний суд підтвердив довічне ув'язнення мешканцю Київщини за вбивство 10-річної дівчинки у 2016 році. Прокуратура відстояла вирок, попри дев'ять років судових баталій та численні спроби затягнути процес.

Київський апеляційний суд підтвердив довічне для вбивці 10-річної дівчинки

Дев’ять років судових баталій і численні спроби затягнути процес завершилися: Київський апеляційний суд залишив без змін вирок щодо мешканця Київщини, який жорстоко вбив 10-річну дівчинку та намагався позбавити життя іншого чоловіка. Прокуратура відстояла найсуворіше покарання, відстоюючи інтереси потерпілих і суспільства. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася у 2016 році. Чоловік, перебуваючи під дією алкоголю та наркотиків, схопив 10-річну дівчинку, перекрив їй доступ до повітря, а коли дитина знепритомніла – втопив у каналі та приховав тіло. Раніше він під час конфлікту ножем поранив чоловіка, який намагався захистити дитину.

Судовий процес тривав майже десять років. Обвинувальний акт неодноразово повертали прокурору, змінювалась підсудність, губилися та знаходилися речові докази. Шість разів розгляд відкладали через відсутність колегії суддів, змінювалися судді та захисники.

Попри всі перешкоди, прокуратура послідовно відстоювала державне обвинувачення. У березні 2025 року суд першої інстанції визнав злочинця винним і засудив до довічного ув’язнення. Засуджений продовжував демонструвати цинізм, заявляючи, що не вважає свої дії злочином, і мав попередні судимості, зокрема за наркотики та корупційні діяння.

Після апеляційного оскарження вироку прокуратура довела його обґрунтованість: апеляційний суд залишив скарги засудженого та його захисника без задоволення, підтвердивши довічне ув’язнення. Керівник Бучанської окружної прокуратури особисто представляв державне обвинувачення.

Справедливий вирок став завершенням багаторічної боротьби правоохоронців із численними перешкодами та підтвердив принцип: тяжкі злочини проти дітей не залишаються без покарання.

Степан Гафтко

