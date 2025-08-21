Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение убийце 10-летней девочки
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение жителю Киевской области за убийство 10-летней девочки в 2016 году. Прокуратура отстояла приговор, несмотря на девять лет судебных баталий и многочисленные попытки затянуть процесс.
Девять лет судебных баталий и многочисленные попытки затянуть процесс завершились: Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении жителя Киевской области, который жестоко убил 10-летнюю девочку и пытался лишить жизни другого мужчину. Прокуратура отстояла самое суровое наказание, отстаивая интересы потерпевших и общества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в 2016 году. Мужчина, находясь под действием алкоголя и наркотиков, схватил 10-летнюю девочку, перекрыл ей доступ к воздуху, а когда ребенок потерял сознание – утопил в канале и скрыл тело. Ранее он во время конфликта ножом ранил мужчину, который пытался защитить ребенка.
Судебный процесс длился почти десять лет. Обвинительный акт неоднократно возвращали прокурору, менялась подсудность, терялись и находились вещественные доказательства. Шесть раз рассмотрение откладывали из-за отсутствия коллегии судей, менялись судьи и защитники.
Несмотря на все препятствия, прокуратура последовательно отстаивала государственное обвинение. В марте 2025 года суд первой инстанции признал преступника виновным и приговорил к пожизненному заключению. Осужденный продолжал демонстрировать цинизм, заявляя, что не считает свои действия преступлением, и имел предыдущие судимости, в частности за наркотики и коррупционные деяния.
После апелляционного обжалования приговора прокуратура доказала его обоснованность: апелляционный суд оставил жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения, подтвердив пожизненное заключение. Руководитель Бучанской окружной прокуратуры лично представлял государственное обвинение.
Справедливый приговор стал завершением многолетней борьбы правоохранителей с многочисленными препятствиями и подтвердил принцип: тяжкие преступления против детей не остаются без наказания.
Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подростки21.08.2025, 12:16 • 3810 просмотров