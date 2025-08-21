Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение убийце 10-летней девочки

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 1594 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 14590 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 25814 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 31354 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 58534 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 151676 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 68347 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 123834 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 325458 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 100218 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
38%
745мм
Популярные новости
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 48297 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 53933 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 50529 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 33173 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 17475 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 7578 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 71159 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 151719 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 123865 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 325519 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Европа
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 42304 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 38611 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 39108 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 67616 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 83558 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение убийце 10-летней девочки

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение жителю Киевской области за убийство 10-летней девочки в 2016 году. Прокуратура отстояла приговор, несмотря на девять лет судебных баталий и многочисленные попытки затянуть процесс.

Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение убийце 10-летней девочки

Девять лет судебных баталий и многочисленные попытки затянуть процесс завершились: Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении жителя Киевской области, который жестоко убил 10-летнюю девочку и пытался лишить жизни другого мужчину. Прокуратура отстояла самое суровое наказание, отстаивая интересы потерпевших и общества. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в 2016 году. Мужчина, находясь под действием алкоголя и наркотиков, схватил 10-летнюю девочку, перекрыл ей доступ к воздуху, а когда ребенок потерял сознание – утопил в канале и скрыл тело. Ранее он во время конфликта ножом ранил мужчину, который пытался защитить ребенка.

Судебный процесс длился почти десять лет. Обвинительный акт неоднократно возвращали прокурору, менялась подсудность, терялись и находились вещественные доказательства. Шесть раз рассмотрение откладывали из-за отсутствия коллегии судей, менялись судьи и защитники.

Несмотря на все препятствия, прокуратура последовательно отстаивала государственное обвинение. В марте 2025 года суд первой инстанции признал преступника виновным и приговорил к пожизненному заключению. Осужденный продолжал демонстрировать цинизм, заявляя, что не считает свои действия преступлением, и имел предыдущие судимости, в частности за наркотики и коррупционные деяния.

После апелляционного обжалования приговора прокуратура доказала его обоснованность: апелляционный суд оставил жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения, подтвердив пожизненное заключение. Руководитель Бучанской окружной прокуратуры лично представлял государственное обвинение.

Справедливый приговор стал завершением многолетней борьбы правоохранителей с многочисленными препятствиями и подтвердил принцип: тяжкие преступления против детей не остаются без наказания.

Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подростки21.08.2025, 12:16 • 3810 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Ребенок
Национальная полиция Украины
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Министерство внутренних дел Украины
Киев