Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту

Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту, зокрема щодо збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.

"На виконання доручення Президента України сьогодні працюємо на кордоні з Польщею. Наша задача – підтримати сталість та ритмічність експорту, запустити альтернативні маршрути експорту та імпорту", - написав Кубраков.

Він зазначив, що Україна підготувала перелік рішень, які починає реалізовувати:

• Перше – це запуск контейнерних перевезень Дунаєм до портів румунських портів (Галац і Констанца) та до німецького Регенсбурга. Українське Дунайське пароплавство вже направило пропозиції найбільшим автомобільним перевізникам, готуємось до запуску перших рейсів уже найближчими днями. Річкові перевезення флотом УДП – можуть компенсувати перевезення до 5 тисяч вантажівок

• Друге – Укрзалізниця. Запрошуємо вантажовласників, вантажовідправників користуватись усіма 15-ма працюючими переходами з європейськими країнами, що дозволить диверсифікувати маршрути й ефективно використовувати наявну прикордонну інфраструктуру. Вже запроваджений новий інтермодальний сервіс, який об’єднує перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту. Завдяки йому вже перевезено 50 інтермодальних поїздів у напрямку румунських та польських портів і 155 у напрямку українських.

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"Стосовно експорту Українським коридором – ми також працюємо над організаційними та технічними питаннями розширенням пропускної здатності залізничних ліній до морських портів. Тут варто зазначити, що 93% української аграрної продукції йде саме через морські коридори", - написав Кубраков.

За його словами, третє – це збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску.

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"Процес не швидкий, але послідовно над цим працюємо. Завершуємо реконструкцію пункту пропуску "Рені", щоб у березні запустити там спільний контроль з Молдовою. Сьогодні погодили запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску "Лужанка", тепер слово за угорськими колегами. Ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн", - розповів Кубраков.

Окрім того, він повідомив, що з Румунією Україна продовжує говорити про пропуск транспорту з вантажем через "Красноїльск" та запуск порожніх через "Дяківці.

"Також опрацьовуємо варіанти збільшення пропускної спроможності "Порубне", "Дякове" та "Орлівки". Плануємо розпочати реконструкцію пасажирського терміналу на "Ужгороді", щоб розділити потоки транспорту та збільшити пропускну здатність для вантажних", - написав Кубраков.