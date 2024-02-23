Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11035 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74247 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156854 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155022 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127479 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134549 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86203 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93494 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99098 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89812 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 5164 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4072 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7216 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6290 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6420 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155024 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225075 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374285 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310460 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4072 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15326 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32156 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28922 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127481 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту

Київ • УНН

 • 21908 перегляди

Україна впроваджує такі рішення, як збільшення пропускної спроможності прикордонних пунктів пропуску та альтернативні шляхи експорту, такі як річковий транспорт, щоб підтримувати ритм експорту, незважаючи на конфлікт.

Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту

Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту, зокрема щодо збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.

"На виконання доручення Президента України сьогодні працюємо на кордоні з Польщею. Наша задача – підтримати сталість та ритмічність експорту, запустити альтернативні маршрути експорту та імпорту", - написав Кубраков.

Він зазначив, що Україна підготувала перелік рішень, які починає реалізовувати:

• Перше – це запуск контейнерних перевезень Дунаєм до портів румунських портів (Галац і Констанца) та до німецького Регенсбурга. Українське Дунайське пароплавство вже направило пропозиції найбільшим автомобільним перевізникам, готуємось до запуску перших рейсів уже найближчими днями. Річкові перевезення флотом УДП – можуть компенсувати перевезення до 5 тисяч вантажівок

• Друге – Укрзалізниця. Запрошуємо вантажовласників, вантажовідправників користуватись усіма 15-ма працюючими переходами з європейськими країнами, що дозволить диверсифікувати маршрути й ефективно використовувати наявну прикордонну інфраструктуру. Вже запроваджений новий інтермодальний сервіс, який об’єднує перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту. Завдяки йому вже перевезено 50 інтермодальних поїздів у напрямку румунських та польських портів і 155 у напрямку українських.

Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: уряд схвалив рішення23.02.24, 13:15 • 23484 перегляди

"Стосовно експорту Українським коридором – ми також працюємо над організаційними та технічними питаннями розширенням пропускної здатності залізничних ліній до морських портів. Тут варто зазначити, що 93% української аграрної продукції йде саме через морські коридори", - написав Кубраков.

За його словами, третє – це збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску.

Мінагрополітики: довготривале блокування кордону - "це втрати для обох країн"23.02.24, 14:49 • 24309 переглядiв

"Процес не швидкий, але послідовно над цим працюємо. Завершуємо реконструкцію пункту пропуску "Рені", щоб у березні запустити там спільний контроль з Молдовою. Сьогодні погодили запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску "Лужанка", тепер слово за угорськими колегами. Ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн", - розповів Кубраков.

Окрім того, він повідомив, що з Румунією Україна продовжує говорити про пропуск транспорту з вантажем через "Красноїльск" та запуск порожніх через "Дяківці.

"Також опрацьовуємо варіанти збільшення пропускної спроможності "Порубне", "Дякове" та "Орлівки". Плануємо розпочати реконструкцію пасажирського терміналу на "Ужгороді", щоб розділити потоки транспорту та збільшити пропускну здатність для вантажних", - написав Кубраков.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Українська залізниця
Дунай
Орлівка
Німеччина
Румунія
Угорщина
Україна
Ужгород
Молдова
Польща
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,616.13