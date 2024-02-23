Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта
Киев • УНН
Украина внедряет такие решения, как увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска и альтернативные пути экспорта, такие как речной транспорт, чтобы поддерживать ритм экспорта, несмотря на конфликт.
Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта, в частности по увеличению способности автомобильных пунктов пропуска. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.
"Во исполнение поручения Президента Украины сегодня работаем на границе с Польшей. Наша задача - поддержать постоянство и ритмичность экспорта, запустить альтернативные маршруты экспорта и импорта", - написал Кубраков.
Он отметил, что Украина подготовила перечень решений, которые начинает реализовывать:
- Первое - это запуск контейнерных перевозок по Дунаю в порты румынских портов (Галац и Констанца) и в немецкий Регенсбург. Украинское Дунайское пароходство уже направило предложения крупнейшим автомобильным перевозчикам, готовимся к запуску первых рейсов уже в ближайшие дни. Речные перевозки флотом УДП - могут компенсировать перевозки до 5 тысяч грузовиков
- Второе - Укрзализныця. Приглашаем грузовладельцев, грузоотправителей пользоваться всеми 15-ю работающими переходами с европейскими странами, что позволит диверсифицировать маршруты и эффективно использовать имеющуюся пограничную инфраструктуру. Уже введен новый интермодальный сервис, который объединяет перевозки контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта. Благодаря ему уже перевезено 50 интермодальных поездов в направлении румынских и польских портов и 155 в направлении украинских.
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"Относительно экспорта по Украинскому коридору - мы также работаем над организационными и техническими вопросами расширением пропускной способности железнодорожных линий к морским портам. Здесь стоит отметить, что 93% украинской аграрной продукции идет именно через морские коридоры", - написал Кубраков.
По его словам, третье - это увеличение способности автомобильных пунктов пропуска.
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"Процесс не быстрый, но последовательно над этим работаем. Завершаем реконструкцию пункта пропуска "Рени", чтобы в марте запустить там совместный контроль с Молдовой. Сегодня согласовали запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка", теперь слово за венгерскими коллегами. По нему смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн", - рассказал Кубраков.
Кроме того, он сообщил, что с Румынией Украина продолжает говорить о пропуске транспорта с грузом через "Красноильск" и запуск пустых через "Дьяковцы.
"Также прорабатываем варианты увеличения пропускной способности "Порубное", "Дьяково" и "Орловки". Планируем начать реконструкцию пассажирского терминала на "Ужгороде", чтобы разделить потоки транспорта и увеличить пропускную способность для грузовых", - написал Кубраков.
Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта
Украина внедряет такие решения, как увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска и альтернативные пути экспорта, такие как речной транспорт, чтобы поддерживать ритм экспорта, несмотря на конфликт.
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