Минагрополитики: долговременная блокировка границы - "это потери для обеих стран"

Массового экспорта украинской агропродукции в Польшу нет. Есть официальный транзит со всеми документами, со всеми проверками. Поэтому блокирование польско-украинской границы - это не экономический вопрос, а больше интересы определенных групп. Украинская сторона готова к диалогу с польской, ведь длительное блокирование границы - "это потери для обеих стран". Об этом заявил первый заместитель Министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире Украинского Радио, передает УНН.

Детали

Высоцкий сообщил, что после завершения действия ограничения Европейского Союза в сентябре 2023 года Украина приняла внутреннее решение о лицензировании экспорта этих четырех культур в Польшу. И в конце декабря 2023 года продлила это решение на весь 2024 год.

Поэтому то, что говорят, что украинское зерно заполонило польский рынок, не соответствует реальности. Ни одна тонна туда не экспортировалась в этот период. Мы видим по таможне, что с 1 января текущего года также ни одна тонна туда не экспортировалась. Исключительно транзит автомобилями и по железной дороге в Прибалтику, Германию, Нидерланды, другие страны. Исключительно транзит. Обидно видеть такие действия, когда на самом деле никакого влияния массового экспорта украинской агропродукции в Польшу нет - рассказал Высоцкий.

Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины - Зеленский

Он отметил, что с экономической точки зрения, всегда выгоднее всего - это двусторонняя и беспрепятственная торговля.

Мы экспортируем в Польшу, транзит через Польшу, поляки экспортируют к нам. Это же не односторонне. В прошлом году к нам было экспортировано агропродукции на более чем один миллиард долларов. Поэтому экономически здесь нет оснований. Более того, мы видим, что, например, в предыдущие годы экспорт аграрной продукции Польши вырос на 8-9 миллиардов в год. В частности, после того, как началась более активная торговля с Украиной. Поэтому, однозначно, экономический эффект положительный в конечном итоге. Поэтому здесь больше интересы не общеэкономические, а определенных групп - сказал Высоцкий.

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

На вопрос, не придется ли Украине принимать ответные меры, опять же, блокировать и польский экспорт, Высоцкий ответил: "Мы до последнего нацелены на здравый смысл, потому что понимаем, что любые ограничения и развитие ограничений хуже для обеих сторон в конечном итоге. Это уже научно доказано. Поэтому мы и выступали за зону свободной торговли с ЕС, и за это боремся".

Он отметил, что сейчас все усилия нацелены на поиск этого решения и на диалог, а не движение в какие-то контрдействия, которые в конечном итоге навредят обеим сторонам. И выигрывает от этого, очевидно, только страна, которая занимается агрессией и войнами.