Мінагрополітики: довготривале блокування кордону - "це втрати для обох країн"

Масового експорту української агропродукції в Польщу немає. Є офіційний транзит з усіма документами, з усіма перевірками. Тож блокування польсько-українського кордону — це не економічне питання, а більше інтереси певних груп. Українська сторона готова до діалогу з польською, адже довготривале блокування кордону — "це втрати для обох країн". Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі Українського Радіо, передає УНН.

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Висоцький повідомив, що після завершення дії обмеження Європейського Союзу в вересні 2023 року Україна ухвалила внутрішнє рішення щодо ліцензування експорту цих чотирьох культур до Польщі. І в кінці грудня 2023 року продовжила це рішення на весь 2024 рік.

Тому те, що говорять, що українське зерно заполонило польський ринок, не відповідає реальності. Жодна тонна туди не експортувалася в цей період. Ми бачимо по митниці, що з 1 січня поточного року також жодна тонна туди не експортувалася. Виключно транзит автомобілями та залізницею у Прибалтику, Німеччину, Нідерланди, інші країни. Виключно транзит. Прикро бачити такі дії, коли насправді ніякого впливу масового експорту української агропродукції в Польщу немає - розповів Висоцький.

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Він зазначив, що з економічної точки зору, завжди найвигідніше — це двостороння і безперешкодна торгівля.

Ми експортуємо в Польщу, транзит через Польщу, поляки експортують до нас. Це ж не односторонньо. Минулого року до нас було експортовано агропродукції на понад один мільярд доларів. Тому економічно тут немає підстав. Більше того, ми бачимо, що, наприклад, у попередні роки експорт аграрної продукції Польщі зріс на 8-9 мільярдів в рік. Зокрема, після того, як почалась більш активна торгівля з Україною. Тому, однозначно, економічний ефект позитивний в кінцевому результаті. Тому тут більше інтереси не загальноекономічні, а певних груп - сказав Висоцький.

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На запитання, чи не доведеться Україні вживати відповідні заходи, знову ж таки, блокувати і польський експорт, Висоцький відповів: "Ми до останнього націлені на здоровий глузд, тому що розуміємо, що будь-які обмеження і розвиток обмежень гірше для обох сторін в кінцевому результаті. Це вже науково доведено. Тому ми й виступали за зону вільної торгівлі з ЄС, і за це боремося".

Він зазначив, що наразі всі зусилля націлені на пошук цього рішення і на діалог, а не рух в якісь контрдії, які в кінцевому результаті нашкодять обом сторонам. І виграє від того, очевидно, тільки країна, яка займається агресією і війнами.