Мінагрополітики: довготривале блокування кордону - "це втрати для обох країн"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10970 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74117 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156796 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154937 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127431 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134533 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86189 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93493 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99097 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89812 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4984 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3890 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7048 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6118 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6224 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154928 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225037 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374272 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310443 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3960 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15323 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32153 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28918 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127428 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Мінагрополітики: довготривале блокування кордону - "це втрати для обох країн"

Київ • УНН

 • 24309 перегляди

Блокування польсько-українського кордону — це не економічне питання, а більше інтереси певних груп. Українська сторона готова до діалогу з польською, адже довготривале блокування кордону — "це втрати для обох країн".

Мінагрополітики: довготривале блокування кордону - "це втрати для обох країн"

Масового експорту української агропродукції в Польщу немає. Є офіційний транзит з усіма документами, з усіма перевірками. Тож блокування польсько-українського кордону — це не економічне питання, а більше інтереси певних груп. Українська сторона готова до діалогу з польською, адже довготривале блокування кордону — "це втрати для обох країн". Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі Українського Радіо, передає УНН.

Деталі

Висоцький повідомив, що після завершення дії обмеження Європейського Союзу в вересні 2023 року Україна ухвалила внутрішнє рішення щодо ліцензування експорту цих чотирьох культур до Польщі. І в кінці грудня 2023 року продовжила це рішення на весь 2024 рік.

Тому те, що говорять, що українське зерно заполонило польський ринок, не відповідає реальності. Жодна тонна туди не експортувалася в цей період. Ми бачимо по митниці, що з 1 січня поточного року також жодна тонна туди не експортувалася. Виключно транзит автомобілями та залізницею у Прибалтику, Німеччину, Нідерланди, інші країни. Виключно транзит. Прикро бачити такі дії, коли насправді ніякого впливу масового експорту української агропродукції в Польщу немає

 - розповів Висоцький.

Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України – Зеленський21.02.24, 17:08 • 28704 перегляди

Він зазначив, що з економічної точки зору, завжди найвигідніше — це двостороння і безперешкодна торгівля.

Ми експортуємо в Польщу, транзит через Польщу, поляки експортують до нас. Це ж не односторонньо. Минулого року до нас було експортовано агропродукції на понад один мільярд доларів. Тому економічно тут немає підстав. Більше того, ми бачимо, що, наприклад, у попередні роки експорт аграрної продукції Польщі зріс на 8-9 мільярдів в рік. Зокрема, після того, як почалась більш активна торгівля з Україною. Тому, однозначно, економічний ефект позитивний в кінцевому результаті. Тому тут більше інтереси не загальноекономічні, а певних груп

- сказав Висоцький.

Кабмін зібрався на засідання на Львівщині на тлі блокади кордону: Шмигаль готовий до "розумних компромісів" з Варшавою23.02.24, 12:34 • 23597 переглядiв

На запитання, чи не доведеться Україні вживати відповідні заходи, знову ж таки, блокувати і польський експорт, Висоцький відповів: "Ми до останнього націлені на здоровий глузд, тому що розуміємо, що будь-які обмеження і розвиток обмежень гірше для обох сторін в кінцевому результаті. Це вже науково доведено. Тому ми й виступали за зону вільної торгівлі з ЄС, і за це боремося".

Він зазначив, що наразі всі зусилля націлені на пошук цього рішення і на діалог, а не рух в якісь контрдії, які в кінцевому результаті нашкодять обом сторонам. І виграє від того, очевидно, тільки країна, яка займається агресією і війнами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Європейський Союз
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Львів
Польща
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,616.13