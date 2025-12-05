кремль висуває умови щодо ненападу на Одесу та Миколаїв, не маючи змоги їх захопити - ISW

кремль ставить умови для будь-якої майбутньої угоди про ненапад та незахоплення Одеси та Миколаєва як нібито російську "поступку" в мирних переговорах, хоча росія наразі не здатна захопити ці міста. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву заступника голови комітету державної думи росії з питань оборони олексія журавльова, за словаи якого російське командування останнім часом публічно не повідомляє про діяльність на Херсонському напрямку, оскільки війська рф "навмисно" не посилюють там наступальні операції.

журавльов стверджував, що російські війська "безумовно можуть" активізуватися в цьому районі, а потім можуть розпочати наступ на Одесу та Миколаїв, таким чином в України "не залишиться інших великих міст на узбережжі Чорного моря". журавльов погрожував, що російські війська можуть використовувати окупований Крим як відправну точку для таких наступальних операцій "як на суші, так і на морі" - зазначають автори.

Вони вказують, що високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи самого путіна, нещодавно знову розпалили давні російські наративи про претензії росії на Одеську та Миколаївську області.

Ці заяви кремля останніми днями, ймовірно, є частиною когнітивно-військових зусиль, спрямованих на вплив на поточні мирні переговори. Примітно, що російські війська не в змозі здійснити такий масштабний наступ, щоб захопити Одесу чи Миколаїв ні наземним, ні морським шляхом. Російським військам доведеться відкинути пріоритети інших секторів, щоб розгорнути значну групу сил для успішного форсування річки Дніпро та значного просування на захід і північ по суші - переконані в ISW.

Там оцінюють, що путін залишається відданим своїй меті взяти під контроль всю Україну, при цьому бдь-яка ймовірна "поступка" кремля з приводу відмови від захоплення Одеси та Миколаєва буде "короткостроковою переговорною тактикою, а не зміною давніх стратегічних цілей кремля".

Нагадаємо

глава кремля володимир путін назвав майже 5-годинну зустріч з американськими переговірниками у москві "необхідною" і "дуже корисною", заявив, що "росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та "новоросію" - військовим чи іншим шляхом".

