4 грудня, 20:25 • 12039 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 20613 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 19789 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 34054 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 26700 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 40634 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22526 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22248 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22437 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 31816 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
кремль висуває умови щодо ненападу на Одесу та Миколаїв, не маючи змоги їх захопити - ISW

Київ • УНН

 • 186 перегляди

кремль пропонує угоду про ненапад на Одесу та Миколаїв як "поступку" в переговорах, хоча російські війська не здатні їх захопити. Заяви заступника голови комітету держдуми рф з питань оборони свідчать про спроби вплинути на мирні переговори.

кремль висуває умови щодо ненападу на Одесу та Миколаїв, не маючи змоги їх захопити - ISW

кремль ставить умови для будь-якої майбутньої угоди про ненапад та незахоплення Одеси та Миколаєва як нібито російську "поступку" в мирних переговорах, хоча росія наразі не здатна захопити ці міста. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву заступника голови комітету державної думи росії з питань оборони олексія журавльова, за словаи якого російське командування останнім часом публічно не повідомляє про діяльність на Херсонському напрямку, оскільки війська рф "навмисно" не посилюють там наступальні операції.

журавльов стверджував, що російські війська "безумовно можуть" активізуватися в цьому районі, а потім можуть розпочати наступ на Одесу та Миколаїв, таким чином в України "не залишиться інших великих міст на узбережжі Чорного моря". журавльов погрожував, що російські війська можуть використовувати окупований Крим як відправну точку для таких наступальних операцій "як на суші, так і на морі"

- зазначають автори.

"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним03.12.25, 23:56 • 52715 переглядiв

Вони вказують, що високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи самого путіна, нещодавно знову розпалили давні російські наративи про претензії росії на Одеську та Миколаївську області.

Ці заяви кремля останніми днями, ймовірно, є частиною когнітивно-військових зусиль, спрямованих на вплив на поточні мирні переговори. Примітно, що російські війська не в змозі здійснити такий масштабний наступ, щоб захопити Одесу чи Миколаїв ні наземним, ні морським шляхом. Російським військам доведеться відкинути пріоритети інших секторів, щоб розгорнути значну групу сил для успішного форсування річки Дніпро та значного просування на захід і північ по суші

- переконані в ISW.

Там оцінюють, що путін залишається відданим своїй меті взяти під контроль всю Україну, при цьому бдь-яка ймовірна "поступка" кремля з приводу відмови від захоплення Одеси та Миколаєва буде "короткостроковою переговорною тактикою, а не зміною давніх стратегічних цілей кремля".

Нагадаємо

глава кремля володимир путін назвав майже 5-годинну зустріч з американськими переговірниками у москві "необхідною" і "дуже корисною", заявив, що "росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та "новоросію" - військовим чи іншим шляхом".

путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"04.12.25, 19:18 • 1884 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Крим
Україна
Миколаїв
Одеса