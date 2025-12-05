кремль выдвигает условия по ненападению на Одессу и Николаев, не имея возможности их захватить - ISW

Кремль ставит условия для любого будущего соглашения о ненападении и незахвате Одессы и Николаева как якобы российскую «уступку» в мирных переговорах, хотя Россия сейчас не способна захватить эти города. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики ссылаются на заявление заместителя председателя комитета государственной думы России по вопросам обороны Алексея Журавлева, по словам которого российское командование в последнее время публично не сообщает о деятельности на Херсонском направлении, поскольку войска РФ «намеренно» не усиливают там наступательные операции.

Журавлев утверждал, что российские войска «безусловно могут» активизироваться в этом районе, а затем могут начать наступление на Одессу и Николаев, таким образом у Украины «не останется других крупных городов на побережье Черного моря». Журавлев угрожал, что российские войска могут использовать оккупированный Крым как отправную точку для таких наступательных операций «как на суше, так и на море» - отмечают авторы.

Они указывают, что высокопоставленные кремлевские чиновники, включая самого Путина, недавно вновь разожгли давние российские нарративы о претензиях России на Одесскую и Николаевскую области.

Эти заявления Кремля в последние дни, вероятно, являются частью когнитивно-военных усилий, направленных на влияние на текущие мирные переговоры. Примечательно, что российские войска не в состоянии осуществить такое масштабное наступление, чтобы захватить Одессу или Николаев ни наземным, ни морским путем. Российским войскам придется отбросить приоритеты других секторов, чтобы развернуть значительную группу сил для успешного форсирования реки Днепр и значительного продвижения на запад и север по суше - убеждены в ISW.

Там оценивают, что Путин остается приверженным своей цели взять под контроль всю Украину, при этом любая вероятная «уступка» Кремля по поводу отказа от захвата Одессы и Николаева будет «краткосрочной переговорной тактикой, а не изменением давних стратегических целей Кремля».

Глава Кремля Владимир Путин назвал почти 5-часовую встречу с американскими переговорщиками в Москве «необходимой» и «очень полезной», заявил, что «Россия в любом случае освободит Донбасс и «Новороссию» — военным или иным путем».