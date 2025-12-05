$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 11604 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 19546 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 19173 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 33009 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 26255 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 40039 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 22397 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22207 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22398 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 31711 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

кремль выдвигает условия по ненападению на Одессу и Николаев, не имея возможности их захватить - ISW

Киев • УНН

 • 10 просмотра

кремль предлагает соглашение о ненападении на Одессу и Николаев как "уступку" в переговорах, хотя российские войска не способны их захватить. Заявления заместителя председателя комитета госдумы рф по вопросам обороны свидетельствуют о попытках повлиять на мирные переговоры.

кремль выдвигает условия по ненападению на Одессу и Николаев, не имея возможности их захватить - ISW

Кремль ставит условия для любого будущего соглашения о ненападении и незахвате Одессы и Николаева как якобы российскую «уступку» в мирных переговорах, хотя Россия сейчас не способна захватить эти города. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на заявление заместителя председателя комитета государственной думы России по вопросам обороны Алексея Журавлева, по словам которого российское командование в последнее время публично не сообщает о деятельности на Херсонском направлении, поскольку войска РФ «намеренно» не усиливают там наступательные операции.

Журавлев утверждал, что российские войска «безусловно могут» активизироваться в этом районе, а затем могут начать наступление на Одессу и Николаев, таким образом у Украины «не останется других крупных городов на побережье Черного моря». Журавлев угрожал, что российские войска могут использовать оккупированный Крым как отправную точку для таких наступательных операций «как на суше, так и на море»

- отмечают авторы.

"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным03.12.25, 23:56 • 52546 просмотров

Они указывают, что высокопоставленные кремлевские чиновники, включая самого Путина, недавно вновь разожгли давние российские нарративы о претензиях России на Одесскую и Николаевскую области.

Эти заявления Кремля в последние дни, вероятно, являются частью когнитивно-военных усилий, направленных на влияние на текущие мирные переговоры. Примечательно, что российские войска не в состоянии осуществить такое масштабное наступление, чтобы захватить Одессу или Николаев ни наземным, ни морским путем. Российским войскам придется отбросить приоритеты других секторов, чтобы развернуть значительную группу сил для успешного форсирования реки Днепр и значительного продвижения на запад и север по суше

- убеждены в ISW.

Там оценивают, что Путин остается приверженным своей цели взять под контроль всю Украину, при этом любая вероятная «уступка» Кремля по поводу отказа от захвата Одессы и Николаева будет «краткосрочной переговорной тактикой, а не изменением давних стратегических целей Кремля».

Напомним

Глава Кремля Владимир Путин назвал почти 5-часовую встречу с американскими переговорщиками в Москве «необходимой» и «очень полезной», заявил, что «Россия в любом случае освободит Донбасс и «Новороссию» — военным или иным путем».

Вадим Хлюдзинский

