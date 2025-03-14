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Країни G7 підтвердили підтримку України та закликали росію до припинення вогню

Київ • УНН

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Міністри закордонних справ G7 висловили підтримку Україні, закликали до припинення вогню та обговорили додаткові санкції проти росії. Вони засудили військову допомогу росії з боку КНДР та Ірану.

Країни G7 підтвердили підтримку України та закликали росію до припинення вогню

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Квебеку, в якій взяли участь представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, було опубліковано заяву. У документі відображено "непохитну підтримку" України, передає УНН.

Основні висновки з їхньої заяви про "довгострокове процвітання та безпеку" України:

"Ми підтвердили нашу незмінну підтримку України в захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності.

Ми привітали триваючі зусилля з досягнення припинення вогню, і зокрема зустріч 11 березня між США та Україною в Королівстві Саудівська Аравія. Ми привітали прихильність України до негайного припинення вогню, що є важливим кроком на шляху до всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Ми закликали росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його реалізувати. Ми обговорили накладення додаткових витрат на росію в разі, якщо таке припинення вогню не буде узгоджено, зокрема за допомогою додаткових санкцій, обмежень цін на нафту, а також додаткової підтримки України та інших засобів. Це включає використання надзвичайних доходів, отриманих від іммобілізованих російських суверенних активів. Ми наголосили на важливості заходів щодо зміцнення довіри в рамках припинення вогню, включаючи звільнення військовополонених і затриманих — як військових, так і цивільних — і повернення українських дітей.

Ми наголосили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і підкреслили необхідність надійних і надійних заходів безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати та захищатися від будь-яких відновлених актів агресії. Ми заявили, що продовжимо координувати економічну та гуманітарну підтримку для сприяння швидкому відновленню та реконструкції України, зокрема на Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10–11 липня 2025 року.

Ми засудили надання росії військової допомоги КНДР та Іраном, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення Китаєм, що є вирішальним фактором у війні Росії та відновленні російських збройних сил. Ми підтвердили свій намір продовжувати вживати заходів проти таких третіх країн.

Ми висловили тривогу з приводу наслідків війни, особливо для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Ми обговорили важливість відповідальності та підтвердили нашу прихильність спільній роботі для досягнення міцного миру та забезпечення того, щоб Україна залишалася демократичною, вільною, сильною та процвітаючою".

Додамо

Міністри закордонних справ країн G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник Європейського союзу, зустрілися в Шарлевуа 12–14 березня 2025 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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