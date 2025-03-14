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Страны G7 подтвердили поддержку Украины и призвали россию к прекращению огня

Киев • УНН

 • 19417 просмотра

Министры иностранных дел G7 выразили поддержку Украине, призвали к прекращению огня и обсудили дополнительные санкции против россии. Они осудили военную помощь россии со стороны КНДР и Ирана.

Страны G7 подтвердили поддержку Украины и призвали россию к прекращению огня

После встречи министров иностранных дел стран G7 в Квебеке, в которой приняли участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США было опубликовано заявление. В документе отражена "непоколебимая поддержка" Украины, передает УНН.

Основные выводы из их заявления о "долгосрочном процветании и безопасности" Украины:

"Мы подтвердили нашу неизменную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости.

Мы приветствовали продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня, и в частности встречу 11 марта между США и Украиной в Королевстве Саудовская Аравия. Мы приветствовали приверженность Украины немедленному прекращению огня, что является важным шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Мы призвали россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать. Мы обсудили наложение дополнительных расходов на Россию в случае, если такое прекращение огня не будет согласовано, в том числе посредством дополнительных санкций, ограничений цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств. Это включает использование чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Мы подчеркнули важность мер по укреплению доверия в рамках прекращения огня, включая освобождение военнопленных и задержанных — как военных, так и гражданских — и возвращение украинских детей.

Мы подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных мер безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии. Мы заявили, что продолжим координировать экономическую и гуманитарную поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в том числе на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10–11 июля 2025 года.

Мы осудили предоставление россии военной помощи КНДР и Ираном, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения Китаем, что является решающим фактором в войне России и восстановлении российских вооруженных сил. Мы подтвердили свое намерение продолжать принимать меры против таких третьих стран.

Мы выразили тревогу по поводу последствий войны, особенно для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Мы обсудили важность ответственности и подтвердили нашу приверженность совместной работе для достижения прочного мира и обеспечения того, чтобы Украина оставалась демократической, свободной, сильной и процветающей".

Добавим

Министры иностранных дел стран G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель Европейского союза, встретились в Шарлевуа 12–14 марта 2025 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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