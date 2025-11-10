Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь: Зеленський відреагував на викриття корупції в енергетиці
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відреагував на розслідування НАБУ та САП щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, зазначивши, що кожен, хто будував схеми повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Будь-які результативні дії проти корупції - дуже потрібні. Невідворотність покарання - потрібне. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота компаній - це пріоритет. Кожна галузь, кожен, хто будував схеми повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом з НАБУ, разом з правоохоронними органами. І так працювати, як це потрібно для результату
Нагадаємо
У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас".
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.
У НАБУ зробили заяву на тлі обшуків, пов’язаних із можливою корупцією у сфері енергетики. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.