Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расследование НАБУ и САП относительно масштабной коррупционной схемы в энергетике, отметив, что каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Любые результативные действия против коррупции – очень нужны. Неотвратимость наказания – нужна. Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота компаний – это приоритет. Каждая отрасль, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами. И так работать, как это нужно для результата