Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский отреагировал на расследование НАБУ и САП относительно масштабной коррупционной схемы в энергетике, подчеркнув неотвратимость наказания. НАБУ обнародовало записи коррупционной схемы, известной как "Мидас", а САП расследует возможную утечку данных.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расследование НАБУ и САП относительно масштабной коррупционной схемы в энергетике, отметив, что каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Любые результативные действия против коррупции – очень нужны. Неотвратимость наказания – нужна. Энергоатом обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота компаний – это приоритет. Каждая отрасль, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами. И так работать, как это нужно для результата
В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас".
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования относительно возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.
В НАБУ сделали заявление на фоне обысков, связанных с возможной коррупцией в сфере энергетики. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.