Контролюючі органи повинні карати компанії, які своїм важким транспортом руйнують українські дороги – член транспортного комітету ВР

Власників транспортних засобів, які порушують вагові норми на українських дорогах необхідно притягати до відповідальності. Якщо це представники бізнесу, то було б непогано, якби вони долучалися до ремонту цих доріг. Таку думку озвучив нардеп, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович, коментуючи УНН ситуацію зі зруйнованою двома агрофірмами дорогою в Чернігівській області.

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На думку нардепа, це комплексна проблема. В місцевих бюджетах не вистачає коштів на дороги. Тому, з одного боку було б непогано, щоб бізнес проявляв свою соціальну відповідальність і фінансово долучався до ремонтів доріг. З іншого – контролюючі органи повинні слідувати, щоб транспортні засоби різних компаній ці дороги не руйнували, а винних притягати до відповідальності.

Якщо компанія додатково виділяє кошти аби підтримати дороги, робить це на умовах співфінансування з жителями громади – це позитив і соціальна відповідальність. Але паралельно контролюючим органам треба дивитися, яким чином і хто саме ці дороги руйнує, і такі мають відповідати. Якщо їде умовно 24-тонник, а везе 50 тонн, то за це треба карати. Тобто дві складові: соціальна відповідальність і карати винних - зазначив Величкович.

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Нардеп нагадав, що дорожній фонд нині використовується для підтримки ЗСУ. Тому в контексті утримання доріг виконавча влада має вирішити питання можливого накладання додаткових фінансових зобов’язань на компанії, транспорт яких перевищує вагові норми.

Жителі Чернігівської області скаржаться на те, що ділянка дороги між населеними пунктами Сидорівка та Комарівка вщент зруйнована тракторами та великогабаритними вантажівками аграрних фірм "Kernel" та "Українська молочна компанія".

За словами місцевих жителів, проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для людей цей шлях - чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси.

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У Чернігівській ОВА скаржаться на те, що не мають права контролювати вагу транспорту на дорогах, і пропонують жителям громади більш рішуче вимагати від агрофірм відновлення дороги.

У свою чергу, сільський голова Комарівки стає на бік "Kernel" та "Української молочної компанії", які, за словами місцевих жителів, своїм великогабаритним транспортом руйнують дороги в громаді. Мовляв, бізнес повинен працювати, щоб сплачувати податки.