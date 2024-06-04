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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Член Комитета Верховной Рады Украины по транспорту Николай Величкович заявил, что компании, чьи транспортные средства нарушают весовые нормы на дорогах, должны понести наказание, а также предложил предприятиям, причастным к повреждению дорог, внести финансовый вклад в их ремонт в качестве проявления социальной ответственности.

Общество •   •  22463 просмотра
Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

В Белом доме объяснили, возможно ли расширение разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории рф

Расширение разрешения для ВСУ стрелять по территории рф будет зависеть от ситуации на поле боя, указал Джон Кирби.

Война •   •  9686 просмотра
В Белом доме объяснили, возможно ли расширение разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории рф

Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

В Днепре 7 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения из-за попадания осколков вражеских ракет.

Война •   •  8576 просмотра
Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника

По словам командующего ВС ВС Украины, в ночь на 4 июня средства ПВО Украины сбили две крылатые ракеты "Искандер" и два беспилотника, в то время как два других беспилотника прекратили свое существование самостоятельно.

Война •   •  10253 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника

Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

Спасатели потушили крупный пожар на складе площадью 2000 квадратных метров на улице Закревского в Деснянском районе Киева, задействовав 24 пожарные машины и 96 человек личного состава, о пострадавших не сообщается.

Киев •   •  10048 просмотра
Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет

Вражеские войска нанесли 5 артиллерийских ударов по населенным пунктам в Николаевской области Украины, но сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  12620 просмотра
россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет

За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих

В течение суток рф потеряла 1290 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения в Украину составили 512 420 военнослужащих.

Война •   •  13933 просмотра
За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих

Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети

В Днепре обломки упавшей вражеской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру, ранив несколько человек, в том числе детей, среди которых были лунный мальчик и 17-летний юноша.

Общество •   •  14571 просмотра
Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети

Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 446 раз нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя различное вооружение, включая беспилотные летательные аппараты, ракетные и артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  19108 просмотра
Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море

Филиппинские военные опровергли обвинения Китая в нападении на свою береговую охрану, заявив, что их действия в Южно-Китайском море соответствовали профессиональным стандартам.

Новости Мира •   •  14148 просмотра
Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море