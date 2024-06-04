Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Владельцев транспортных средств, нарушающих весовые нормы на украинских дорогах необходимо привлекать к ответственности. Если это представители бизнеса, то было бы неплохо, если бы они приобщались к ремонту этих дорог. Такое мнение озвучил нардеп, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович, комментируя УНН ситуацию с разрушенной двумя агрофирмами дорогой в Черниговской области.

Детали

По мнению нардепа, это комплексная проблема. В местных бюджетах не хватает средств на дороги. Поэтому, с одной стороны было бы неплохо, чтобы бизнес проявлял свою социальную ответственность и финансово приобщался к ремонтам дорог. С другой – контролирующие органы должны следовать, чтобы транспортные средства различных компаний эти дороги не разрушали, а виновных привлекать к ответственности.

Если компания дополнительно выделяет средства чтобы поддержать дороги, делает это на условиях софинансирования с жителями общины – это позитив и социальная ответственность. Но параллельно контролирующим органам надо смотреть, каким образом и кто именно эти дороги разрушает, и такие должны отвечать. если едет условно 24-тонник, а везет 50 тонн, то за это надо наказывать. То есть две составляющие: социальная ответственность и наказывать виновных - отметил Величкович.

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Нардеп напомнил, что дорожный фонд сейчас используется для поддержки ВСУ. Поэтому в контексте содержания дорог исполнительная власть должна решить вопрос возможного наложения дополнительных финансовых обязательств на компании, транспорт которых превышает весовые нормы.

Жители Черниговской области жалуются на то, что участок дороги между населенными пунктами Сидоровка и Комаровка полностью разрушен тракторами и крупногабаритными грузовиками аграрных фирм "Kernel" и "украинская молочная компания".

По словам местных жителей, проехать на легковом авто по этой дороге практически невозможно. А для людей этот путь - едва ли не единственная возможность добраться до "большого мира". По этой дороге ездят также рейсовые и школьные автобусы.

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В Черниговской ОВА жалуются на то, что не имеют права контролировать внимание транспорта на дорогах, и предлагают жителям громады более решительно требовать от агрофирм восстановления дороги.

В свою очередь, сельский голова Комаровки становится на сторону "Kernel" и "украинской молочной компании", которые, по словам местных жителей, своим крупногабаритным транспортом разрушают дороги в общине. например, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.