Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 3696 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 6390 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 6018 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 9256 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 6964 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22871 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 41902 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44761 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28764 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Комунальний колапс у рф: кожен сьомий регіон залишився без тепла та світла – ЦПД

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Центр протидії дезінформації повідомляє про системну кризу ЖКГ у рф, яка набула масштабів національного лиха. З початку січня критичні аварії залишили сотні тисяч росіян без тепла та світла.

Комунальний колапс у рф: кожен сьомий регіон залишився без тепла та світла – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про системну кризу у сфері житлово-комунального господарства російської федерації, яка за останній місяць набула масштабів національного лиха. З початку січня критичні аварії на теплотрасах, водогонах та в енергомережах зафіксовані щонайменше у 12 великих населених пунктах, залишивши сотні тисяч росіян у крижаних помешканнях під час пікових морозів. Про це пише УНН.

Деталі

Статистика свідчить про повну деградацію російської інфраструктури: лише за перший тиждень року сталося понад 200 серйозних інцидентів, а в окремі дні фіксували до 26 масштабних аварій на добу. Найбільш показовим став приклад мурманської області, де обвал зношених ще радянських електроопор призвів до триденного блекауту для десятків тисяч мешканців. Попри спроби кремля списати все на "аномальну погоду", реальний стан зносу мереж у багатьох регіонах перевищує 80%, що робить колапс неминучим.

На крок ближче до тотального контролю: Міноборони росії отримує доступ до кредитних історій громадян28.01.26, 14:28 • 5172 перегляди

Війна замість труб: пріоритети кремля

Експерти Центру наголошують, що комунальна катастрофа є прямим наслідком бюджетної політики рф, де витрати на модернізацію ЖКГ були фактично заморожені на користь фінансування військової агресії. Ресурси, які мали б піти на заміну гнилих магістралей у російських містах-мільйонниках, спрямовуються на руйнування українських міст та закупівлю ракет. Таким чином, обираючи шлях війни, кремль свідомо прирікає власне населення на життя в умовах середньовіччя.

росія почала незаконне видобування золота на окупованій Луганщині – Центр нацспротиву31.01.26, 13:51 • 144 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
російська пропаганда
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Україна