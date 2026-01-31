Комунальний колапс у рф: кожен сьомий регіон залишився без тепла та світла – ЦПД
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про системну кризу у сфері житлово-комунального господарства російської федерації, яка за останній місяць набула масштабів національного лиха. З початку січня критичні аварії на теплотрасах, водогонах та в енергомережах зафіксовані щонайменше у 12 великих населених пунктах, залишивши сотні тисяч росіян у крижаних помешканнях під час пікових морозів. Про це пише УНН.
Деталі
Статистика свідчить про повну деградацію російської інфраструктури: лише за перший тиждень року сталося понад 200 серйозних інцидентів, а в окремі дні фіксували до 26 масштабних аварій на добу. Найбільш показовим став приклад мурманської області, де обвал зношених ще радянських електроопор призвів до триденного блекауту для десятків тисяч мешканців. Попри спроби кремля списати все на "аномальну погоду", реальний стан зносу мереж у багатьох регіонах перевищує 80%, що робить колапс неминучим.
Війна замість труб: пріоритети кремля
Експерти Центру наголошують, що комунальна катастрофа є прямим наслідком бюджетної політики рф, де витрати на модернізацію ЖКГ були фактично заморожені на користь фінансування військової агресії. Ресурси, які мали б піти на заміну гнилих магістралей у російських містах-мільйонниках, спрямовуються на руйнування українських міст та закупівлю ракет. Таким чином, обираючи шлях війни, кремль свідомо прирікає власне населення на життя в умовах середньовіччя.
