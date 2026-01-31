росія почала незаконне видобування золота на окупованій Луганщині – Центр нацспротиву
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація на Луганщині видала перші "ліцензії" на видобуток золота, міді та цинку. ТОВ "Гірничо-видобувна компанія "Сєвєрная" отримала монопольний доступ до родовищ.
Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Луганської області розпочала масштабну експлуатацію українських надр, зосередивши зусилля на видобутку дорогоцінних металів. За даними Центру національного спротиву, в Антрацитівському районі вже видано перші "ліцензії", які дозволяють загарбникам легалізувати розкрадання золота, міді та цинку. Про це пише УНН.
Деталі
Усі дозволи на розвідку та видобуток корисних копалин були передані в одні руки – ТОВ "Гірничо-видобувна компанія "Сєвєрная". Ця структура отримала монопольний доступ до родовищ та право розширювати свою діяльність на територію площею понад 250 кілометрів квадратних.
Окупанти планують не лише викачувати золото з розвіданих ділянок, а й проводити активні пошукові роботи для виявлення нових покладів кольорових металів, ігноруючи будь–які норми міжнародного права щодо використання ресурсів на окупованих землях.
Економічне пограбування та екологічні ризики
Незаконна видача "ліцензій" є частиною системної політики кремля щодо вивезення цінних ресурсів з України для фінансування військових потреб рф. Експерти наголошують, що подібна діяльність зазвичай супроводжується грубим порушенням екологічних стандартів, що може призвести до забруднення підземних вод та ґрунтів у регіоні. Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців за можливості фіксувати переміщення спецтехніки та імена осіб, причетних до розграбування українських надр, для подальшого притягнення їх до відповідальності.
