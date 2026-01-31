росія почала незаконне видобування золота на окупованій Луганщині – Центр нацспротиву

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 150 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 3436 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 6120 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 5784 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 8910 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 6800 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22809 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 41827 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44649 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28742 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.8м/с
73%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 13347 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 10469 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 13701 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 17034 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 6426 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 8910 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44649 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 28046 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 32875 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 36239 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Молдова
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 2788 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 6440 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 16575 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 16300 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 16528 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

росія почала незаконне видобування золота на окупованій Луганщині – Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Окупаційна адміністрація на Луганщині видала перші "ліцензії" на видобуток золота, міді та цинку. ТОВ "Гірничо-видобувна компанія "Сєвєрная" отримала монопольний доступ до родовищ.

росія почала незаконне видобування золота на окупованій Луганщині – Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Луганської області розпочала масштабну експлуатацію українських надр, зосередивши зусилля на видобутку дорогоцінних металів. За даними Центру національного спротиву, в Антрацитівському районі вже видано перші "ліцензії", які дозволяють загарбникам легалізувати розкрадання золота, міді та цинку. Про це пише УНН.

Деталі

Усі дозволи на розвідку та видобуток корисних копалин були передані в одні руки – ТОВ "Гірничо-видобувна компанія "Сєвєрная". Ця структура отримала монопольний доступ до родовищ та право розширювати свою діяльність на територію площею понад 250 кілометрів квадратних.

На окупованій Херсонщині дітей готують до служби в слідчому комітеті рф - Центр нацспротиву04.01.26, 02:31 • 6626 переглядiв

Окупанти планують не лише викачувати золото з розвіданих ділянок, а й проводити активні пошукові роботи для виявлення нових покладів кольорових металів, ігноруючи будь–які норми міжнародного права щодо використання ресурсів на окупованих землях.

Економічне пограбування та екологічні ризики

Незаконна видача "ліцензій" є частиною системної політики кремля щодо вивезення цінних ресурсів з України для фінансування військових потреб рф. Експерти наголошують, що подібна діяльність зазвичай супроводжується грубим порушенням екологічних стандартів, що може призвести до забруднення підземних вод та ґрунтів у регіоні. Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців за можливості фіксувати переміщення спецтехніки та імена осіб, причетних до розграбування українських надр, для подальшого притягнення їх до відповідальності. 

Окупанти розпродають землю на Ай-Петрі - ЦНС18.12.25, 04:48 • 13145 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Техніка
Війна в Україні
Золото
Луганська область
Україна