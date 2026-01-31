Россия начала незаконную добычу золота в оккупированной Луганской области – Центр национального сопротивления
Киев • УНН
Оккупационная администрация в Луганской области выдала первые "лицензии" на добычу золота, меди и цинка. ООО "Горно-добывающая компания "Северная" получила монопольный доступ к месторождениям.
Оккупационная администрация на временно захваченных территориях Луганской области начала масштабную эксплуатацию украинских недр, сосредоточив усилия на добыче драгоценных металлов. По данным Центра национального сопротивления, в Антрацитовском районе уже выданы первые "лицензии", которые позволяют захватчикам легализовать хищение золота, меди и цинка. Об этом пишет УНН.
Детали
Все разрешения на разведку и добычу полезных ископаемых были переданы в одни руки – ООО "Горно-добывающая компания "Северная". Эта структура получила монопольный доступ к месторождениям и право расширять свою деятельность на территорию площадью более 250 квадратных километров.
Оккупанты планируют не только выкачивать золото из разведанных участков, но и проводить активные поисковые работы для выявления новых залежей цветных металлов, игнорируя любые нормы международного права относительно использования ресурсов на оккупированных землях.
Экономическое ограбление и экологические риски
Незаконная выдача "лицензий" является частью системной политики кремля по вывозу ценных ресурсов из Украины для финансирования военных нужд рф. Эксперты отмечают, что подобная деятельность обычно сопровождается грубым нарушением экологических стандартов, что может привести к загрязнению подземных вод и почв в регионе. Центр национального сопротивления призывает местных жителей по возможности фиксировать перемещение спецтехники и имена лиц, причастных к разграблению украинских недр, для дальнейшего привлечения их к ответственности.
