Коммунальный коллапс в РФ: каждый седьмой регион остался без тепла и света – ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации сообщает о системном кризисе ЖКХ в РФ, который приобрел масштабы национального бедствия. С начала января критические аварии оставили сотни тысяч россиян без тепла и света.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о системном кризисе в сфере жилищно-коммунального хозяйства российской федерации, который за последний месяц приобрел масштабы национального бедствия. С начала января критические аварии на теплотрассах, водопроводах и в энергосетях зафиксированы как минимум в 12 крупных населенных пунктах, оставив сотни тысяч россиян в ледяных помещениях во время пиковых морозов. Об этом пишет УНН.
Детали
Статистика свидетельствует о полной деградации российской инфраструктуры: только за первую неделю года произошло более 200 серьезных инцидентов, а в отдельные дни фиксировали до 26 масштабных аварий в сутки. Наиболее показательным стал пример Мурманской области, где обвал изношенных еще советских электроопор привел к трехдневному блэкауту для десятков тысяч жителей. Несмотря на попытки кремля списать все на "аномальную погоду", реальное состояние износа сетей во многих регионах превышает 80%, что делает коллапс неизбежным.
На шаг ближе к тотальному контролю: минобороны россии получает доступ к кредитным историям граждан28.01.26, 14:28 • 5172 просмотра
Война вместо труб: приоритеты кремля
Эксперты Центра отмечают, что коммунальная катастрофа является прямым следствием бюджетной политики рф, где расходы на модернизацию ЖКХ были фактически заморожены в пользу финансирования военной агрессии. Ресурсы, которые должны были бы пойти на замену гнилых магистралей в российских городах-миллионниках, направляются на разрушение украинских городов и закупку ракет. Таким образом, выбирая путь войны, кремль сознательно обрекает собственное население на жизнь в условиях средневековья.
Россия начала незаконную добычу золота в оккупированной Луганской области – Центр национального сопротивления31.01.26, 13:51 • 376 просмотров