11:48 • 752 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 4312 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 6936 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 6514 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 9888 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 7218 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22996 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42066 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 44968 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28823 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Коммунальный коллапс в РФ: каждый седьмой регион остался без тепла и света – ЦПД

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Центр противодействия дезинформации сообщает о системном кризисе ЖКХ в РФ, который приобрел масштабы национального бедствия. С начала января критические аварии оставили сотни тысяч россиян без тепла и света.

Коммунальный коллапс в РФ: каждый седьмой регион остался без тепла и света – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о системном кризисе в сфере жилищно-коммунального хозяйства российской федерации, который за последний месяц приобрел масштабы национального бедствия. С начала января критические аварии на теплотрассах, водопроводах и в энергосетях зафиксированы как минимум в 12 крупных населенных пунктах, оставив сотни тысяч россиян в ледяных помещениях во время пиковых морозов. Об этом пишет УНН.

Детали

Статистика свидетельствует о полной деградации российской инфраструктуры: только за первую неделю года произошло более 200 серьезных инцидентов, а в отдельные дни фиксировали до 26 масштабных аварий в сутки. Наиболее показательным стал пример Мурманской области, где обвал изношенных еще советских электроопор привел к трехдневному блэкауту для десятков тысяч жителей. Несмотря на попытки кремля списать все на "аномальную погоду", реальное состояние износа сетей во многих регионах превышает 80%, что делает коллапс неизбежным.

На шаг ближе к тотальному контролю: минобороны россии получает доступ к кредитным историям граждан28.01.26, 14:28 • 5172 просмотра

Война вместо труб: приоритеты кремля

Эксперты Центра отмечают, что коммунальная катастрофа является прямым следствием бюджетной политики рф, где расходы на модернизацию ЖКХ были фактически заморожены в пользу финансирования военной агрессии. Ресурсы, которые должны были бы пойти на замену гнилых магистралей в российских городах-миллионниках, направляются на разрушение украинских городов и закупку ракет. Таким образом, выбирая путь войны, кремль сознательно обрекает собственное население на жизнь в условиях средневековья.

Россия начала незаконную добычу золота в оккупированной Луганской области – Центр национального сопротивления31.01.26, 13:51 • 376 просмотров

