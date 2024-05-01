Кірбі про угоду щодо гарантій безпеки Україні: Київ уточнює, як мають виглядати їхні потреби
Київ • УНН
Україна та США продовжують переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, формалізуючи в документі безпекові потреби України.
Україна та США продовжують переговори щодо двосторонньої угоди про безпеку, і формалізують деталі, як в документі мають виглядати потреби України. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає "Голос Америки", пише УНН.
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На запитання про те, в якому статусі нині переговори між Києвом та Вашингтоном про двосторонню безпекову угоду, Кірбі сказав:
"Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати".
30 квітня представники уряду США - Держдепартаменту, Міністерства оборони США та Ради національної безпеки США - продовжили обговорення з українськими колегами безпекових домовленостей. Про це повідомила пресслужба Держдепу США. За повідомленням, ця розмова "має важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов’язань, згідно зі Спільною декларацією "Групи семи".
Кірбі додав, що дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку.
"Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - сказав представник Білого дому.
Джон Кірбі додав, що США пишаються зусиллями свого уряду, "які спрямовані на підтримку України в розбудові її нинішнього потенціалу сил".
Нагадаємо
28 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США працюють над двосторонньою безпековою угодою, яка зафіксує конкретні рівні збройної, фінансової, політичної підтримки та спільного виробництва озброєнь на цей рік та наступні 10 років.
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