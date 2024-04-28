України та США працюють над двосторонньою угодою про безпеку: Зеленський розповів, що вона передбачає
Київ • УНН
Україна та США працюють над двосторонньою безпековою угодою, яка зафіксує конкретні рівні збройної, фінансової, політичної підтримки та спільного виробництва озброєнь на цей рік та наступні 10 років.
Представники України та Сполучених Штатів наразі працюють над текстом двосторонньої угоди про безпеку. Обговорюється те, що щоб зафіксувати у документі конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Йдеться про збройну, фінансову та політичну підтримки, заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 квітня, у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.
Також зараз наші команди – України та Сполучених Штатів – працюють над двосторонньою безпековою угодою. Уже над конкретним текстом працюємо
За його словами, мета української сторони полягає в тому в тому, щоб зробити цю угоду "найбільш сильною з усіх".
"Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї", - розповів Зеленський.
За його словами, угода повинна бути "дійсно взірцевою", яка відповідатиме силі американського лідерства. Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди", - резюмував Президент.
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