Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает

Представители Украины и Соединенных Штатов сейчас работают над текстом двустороннего соглашения о безопасности. Обсуждается то, что чтобы зафиксировать в документе конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Речь идет о вооруженной, финансовой и политической поддержке, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 апреля, в своем вечернем обращении, передает УНН.

Также сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением по безопасности. Уже над конкретным текстом работаем - сообщил Зеленский.

По его словам, цель украинской стороны заключается в том в том в том, чтобы сделать это соглашение "наиболее сильным из всех".

"Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", - рассказал Зеленский.

По его словам, соглашение должно быть "действительно образцовой", которая будет отвечать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения", - резюмировал Президент.