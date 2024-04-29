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Єрмак провів черговий раунд перемовин зі США щодо безпекової угоди

Єрмак провів черговий раунд перемовин зі США щодо безпекової угоди

Київ • УНН

 • 20935 перегляди

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди, яка підтвердить лідерство США у військовій та безпековій підтримці України, сприятиме перемозі над російською агресією та посилить обороноздатність України.

Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Деталі 

До складу української делегації, яку очолив керівник Офісу президента, увійшли представники переговорної групи, яка затверджена розпорядженням президента України від 8 січня 2024 року з відповідними змінами.

Нещодавнє схвалення США пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів значно пришвидшило переговорний процес, і, переконаний, уже найближчим часом наші лідери зможуть підписати двосторонню безпекову угоду

– наголосив Андрій Єрмак.

Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій.

Допомога від США вже почала надходити в Україну - Зеленський29.04.24, 16:23 • 19344 перегляди

Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором і закладе міцні підвалини для довгострокової співпраці України зі США щодо зміцнення обороноздатності нашої держави

– зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США працюють над двосторонньою безпековою угодою, яка зафіксує конкретні рівні збройної, фінансової, політичної підтримки та спільного виробництва озброєнь на цей рік та наступні 10 років.

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