Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Детали

В состав украинской делегации, которую возглавил руководитель Офиса президента, вошли представители переговорной группы, утвержденной распоряжением президента Украины от 8 января 2024 года с соответствующими изменениями.

Недавнее одобрение США пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов значительно ускорило переговорный процесс, и, убежден, уже в ближайшее время наши лидеры смогут подписать двустороннее соглашение по безопасности - подчеркнул Андрей Ермак.

Стороны предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий.

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Соглашение не только в очередной раз подтвердит лидерство США в военно-безопасной поддержке Украины, но и непосредственно будет способствовать приближению победы над российским агрессором и заложит прочные основы для долгосрочного сотрудничества Украины с США по укреплению обороноспособности нашего государства - отметил руководитель Офиса президента.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США работают над двусторонним соглашением по безопасности, которое зафиксирует конкретные уровни вооруженной, финансовой, политической поддержки и совместного производства вооружений на этот год и следующие 10 лет.