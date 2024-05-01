Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Украина и США продолжают переговоры по двустороннему соглашению о безопасности, и формализуют детали, как в документе должны выглядеть потребности Украины. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

На вопрос о том, в каком статусе сейчас переговоры между Киевом и Вашингтоном о двустороннем соглашении по безопасности, Кирби сказал:

"Независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, Украина все равно будет иметь длинную границу с россией, и они все равно будут иметь законные потребности в безопасности. Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть".

30 апреля представители правительства США - Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности США - продолжили обсуждение с украинскими коллегами договоренностей по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. По сообщению, этот разговор "имеет важное значение для долгосрочных двусторонних договоренностей в сфере безопасности и других обязательств, согласно Совместной декларации "Группы семи".

Кирби добавил, что девять других стран завершили переговоры с Украиной по соглашению о двусторонней безопасности.

"Мы все работаем над одним и тем же - пытаемся создать то, что можно будет назвать двусторонними договоренностями по безопасности", - сказал представитель Белого дома.

Джон Кирби добавил, что США гордятся усилиями своего правительства, "которые направлены на поддержку Украины в развитии ее нынешнего потенциала сил".

Напомним

28 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США работают над двусторонним соглашением по безопасности, которое зафиксирует конкретные уровни вооруженной, финансовой, политической поддержки и совместного производства вооружений на этот год и следующие 10 лет.

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